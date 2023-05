Su Gazetinu, mèrcuris 31 de maju de su 2023

Caminos noos pro is pellegrinos intra de Guiltzier e Barigadu – Su progetu de s’Artzidiòtzesi de Aristanis chi est pensende a is caminos noos pro is pellegrinos in Guiltzier e in Barigadu pigat meda dae is caminos de Santiago de Compostela. Chida passada ant fatu una proa de importu pensada dae predi Nàtziu serra, responsàbile de s’ufìtziu diotzesanu pro sa pastorale de su turismu: acumpangiadu dae una cambarada de caminadores, at proadu a fàghere a pee su chi diat pòdere èssere su primu de is caminos noos aristanesos.

Movende dae sa cresiedda de sartu de s’Ànghelu de Neoneli, sa cambarada est lòmpida a sa crèsia de Santu Prameri de Ilartzi, faghende unu caminu de 25 chilòmetros, bisitende chimbe biddas e ses crèsias.

Ma su programma est meda prus mannu e interessat 21 biddas de sa provìntzia de Aristanis, chi formant una retza de caminos piessignados dae sa presèntzia de testimonias de importu de su patrimòniu naturalìsticu e archeològicu.

Onni caminadore at a pòdere seberare cantas dies caminare. Est pro cussu chi, agualende a is caminos de Santiago de Compostela, is caminadores diant pòdere gosare de totu una filera de servìtzios cunventzionados.

Agriturismos, istruturas de retzimentu, bar e ristorantes de Guilcieri-Barigadu ant a fàghere parte de su tzircùitu e ddos ant a pònnere fintzas in sa ghia de sa Diòtzesi pro is biagiadores, chi ant pòdere gosare de iscontos e de ofertas de servìtzios a baratu.

“Unu bisu possìbile”, at naradu prèide Nàtziu Serra, “chi semus contivigende pro chi in is chimbe annos imbenientes cumentzet a èssere una realidade bella, siat pro is caminadores etotu, siat pro chi ddos at a bòlere acasagiare”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.