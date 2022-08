Su Gazetinu, mèrcuris 31 de austu de su 2022

Politzia Istradale, averiguaduras in is bias de sa provìntzia – In is ùrtimas bìndighi dies is patùllias de sa Politzia Istradale nd’at retiradu bìndighi patentes in provìntzia de Aristanis. Ma non bastat! In is controllos de preventzione cuncordados dae sa Cuestura de Aristanis nd’ant retiradu fintzas chimbe cartas de tzirculatzione.

In custu servìtziu ant firmadu 195 veturas e ant pedidu is documentos a 284 persones.

A manera particulare si sèberat una patente retirada a unu ghiadore chi, sena de si nde incurare de is làcanas de velotzidade, fiat andende in s’Istatale 131 a 195 chilòmetros a s’ora. Sa vetura, si cumprendet, dd’ant firmada deretu is agentes impignados in su servìtziu de averiguadura de su respetu de is normas de su Còdighe istradale.

Ma is politziotos ant castiadu fintzas si is ghiadores fiant ghiende imbriagos o anneulados dae sustàntzias istupefatzentes; custa genia de averiguadas at portadu a pònnere tres contraventziones.

Sa Cuestura de Aristanis at fatu a ischire chi sa Politzia at fatu is rilievos in chimbe intzidentes istradales, tres cun gente chi s’est ingorta, ingendrados dae su no àere respetadu is normas de cumportamentu, siat pro àere propassadu sa làcana de velotzidade, siat pro àere ghiadu sa vetura sende imbriagos.

In provìntzia de Tàtari is operadores de sa Politzia Istradale de Tàtari e de is Distacamentos de Terranoa e de Tèmpiu ant fatu is pròpias averiguaduras e, isceti in s’ùrtima coa de chida, nd’ant retiradu bintibator patentes de ghia a gente chi est resurtada imbriaga o chi fiat ghiende a suta de s’efetu de droga. Calicunu, imbetzes, fiat ghiende sena de asseguratzione.

Prus che totu in istadiale, cun sa presèntzia de milli e milli turistas in giru peri is bias de Sardigna, su livellu de atentu e de cautela de chie ghiat depet èssere prus artu de is àteras simanas, pro sa seguresa de totus.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.