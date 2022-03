Su Gazetinu, mèrcuris 30 de martzu de su 2022

Dae su 1 de abrile ant a mudare is dies de abertura de su Tzentru pro is vatzinatziones contras de sa Covid-19 de Aristanis, chi s’agatat in su palatzieddu de s’isport de Sa Rodia. Dd’at fatu a ischire sa diretora de su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, Maria Valentina Marras.

Su Tzentru pro is vatzinos de Aristanis at a èssere abertu su martis, su mèrcuris e sa giòbia isceti, dae is noe oras de mangianu a sa una e dae is tres de merie a is ses. A su Tzentru si ddoe podet andare in is dies e in is oras inditadas, sena de prenotatzione.

Pro is pipios chi tenent intra de 5 e 11 annos e chi depent fàghere sa prima dose de su vatzinu Pfizer pediàtricu serbit s’apuntamentu cun su sistema de sa Posta.

Sa Asl regordat chi est racumandadu de fàghere sa de bator doses a is persones chi tenent su sistema immunitàriu indebilitadu e chi apant fatu sa de tres doses dae a su mancus 120 dies.

In Amèrica sa Food and Drug Administration at giai autorizadu su faghimentu de sa de bator doses de vatzinu pro is chi ant fatu 50 annos.

Sa vatzinatzione pro totu s’àtera parte de populatzione diat dèpere cumentzare in atòngiu. Sa de bator doses de su vatzinu Pfizer bolet fata a su mancus bator meses a pustis de sa de tres.

Antoni Nàtziu Garau