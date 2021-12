Su Gazetinu, mèrcuris 29 de nadale de su 2021

Teatru Garau, si chircat a unu gestore – Su Comune de Aristanis ddoe torrat a provare e chircat a unu gestore nou pro su teatru Garau annoadu, torradu a abèrrere in su mese de santugaine passadu a pustis de unos cantos annos de serrada. Dae inoghe a pagas dies ant a publicare unu bandu nou chi at a tènnere dura de duos annos e chi, in custa mota, non previdet cànone perunu de cuntzessione, cunsideradas is dificultades pro more de s’emergèntzia de su Coronavirus.

Sa Giunta comunale at deliberadu de torrare a assetiare is lìnias de inditu a tenore de sa proposta de s’assessore de sa Cultura Massimiliano Sanna.

S’ùrtimu bandu, cuddu in ue in beranu passadu non ddoe aiat pigadu parte nemos, previdiat imbetzes sa cuntzessione pro tres annos, cun su pagamentu de unu cànone de 10 mìgia èuros a s’annu.

Su cuntzessionàriu s’at a dèpere carrigare is ispesas de gestione, de sa pulidura de su teatru, de su contivìgiu ordinàriu de su fràigu e de is impiantos, si nd’at a dèpere incurare de s’aplicu giustu de is disponimentos contras de sa Covid-19 e at a dèpere respetare is pretzetos inditados dae sa Cummissione comunale de càstiu in contu de is locales de ispetàculu pùblicu.

Su cuntzessionàriu, in prus, at a dèpere permìtere s’impreu gratis de su teatru a su Comune de Aristanis pro a su mancus 12 dies a s’annu. Is fainas de su Comune s’ant a pòdere cuncordare in cale si siat die de sa chida.

Antoni Nàtziu Garau

