Su Gazetinu, mèrcuris 29 de làmpadas de su 2022

Emergèntzia in s’ispidale de Aristanis – Ancoras istorbos mannos e problemas in s’ispidale de Aristanis, in ue nde sunt essidos a pìgiu àteros impestos de Covid-19 fintzas intra de su personale e in ue sa mancàntzia de mèigos e de infermieris est semper prus grae, cunsiderende fintzas chi immoe movet sa simana de fèrias pro totus. Istorbos chi amegant de ddos pagare is tzitadinos e is malàidos, chi a bortas ddis benit a mala bògia a nche passare su ricòveru in s’ispidale corcados a subra de una barella arrimada in unu passadissu o in un’ambulatòriu. Su chi est acontessende in su repartu de Meighina.

In su repartu de Pneumologia, imbetzes, ant annuddadu dosinas de bìsitas giai istabilèssidas dae meses e meses; is malàidos o depent renuntziare a si curare o si depent fàghere càrrigu de is ispesas pro chircare servìtzios sanitàrios assegurados dae privados o depent sufrire is istorbos mannos pro andare a si curare in istruturas pùblicas foras dae sa provìntzia de Aristanis.

Semper pro more de is assèntzias pro fèrias in su repartu de Anestesia, dae s’agabbu de su mese at a ismenguare a manera grae su nùmeru de is interventos operatòrios; s’at a renèssere a assegurare is urgèntzias e pagu àtera cosa.

Istorbos mannos fintzas pro is malàidos terminales e pro is famìllias issoro. S’Hospice no at a pòdere assegurare is terapias in domo pro illebiare su dolore, lòmpidas giai a 200 dae su cumentzu de s’annu. E, in contu de custu, fintzas is malàidos ricoverados diant pòdere connòschere calicunu istorbu.

Tocat de sinnalare, in fines, fintzas sa situatzione chi amegat de interessare sa Psichiatria, in ue duos ricoverados sunt resurtados positivos a sa Covid-19 (a unu nche dd’ant giai mandadu a domo). Ma sunt resurtados positivos fintzas unos cantos operadores, chi duncas non sunt traballende. Si cumprendet duncas sa dificultade manna pro assegurare is turnos, cun su pagu personale abarradu in servìtziu chi amegat de acabiddare turnos de traballu e chi ddi tocat de renuntziare a is turnos de pàusu.

Antoni Nàtziu Garau

