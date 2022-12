Su Gazetinu, mèrcuris 28 de nadale de su 2022

Cumentzat cras in Fordongianus s’editzione de ierru de “Artes, passiones e sabores in … Forum”. Ant a èssere duas dies – su 29 e su 30 de nadale – in ue s’ant pòdere iscobèrrere is artes antigas fordongianesas e sa bidda.

“Semus agiomai prontos, mancat ancoras calicuna cositedda”, at naradu su presidente de sa Pro Loco, Giannetto Oppo. “Isperamus chi fatzat tempus bellu e chi s’esperimentu de custa editzione de ierru andet bene, chi bèngiant bisitadores meda pro iscobèrrere is logos nostros e su chi podent ofèrrere, siat in sa carrera istòrica, in cussa ambientale e pro su chi pertocat s’enogastronomia”.

Siat a mangianu – dae is deghe a sa una e mesu – siat a merie – dae is tres a is bator e mesu – s’ant a pòdere sighire chimbe laboratòrios esperientziales e sa mustra de comente totu si traballat sa pedra contivigiada dae Antoni Mura, in bia de is Ipsitanos, 4.

Cras protagonistas de importu ant a èssere is pipios de is iscolas, chi ant a pòdere gosare de is fainas chi pertocant s’arte de traballare sa linna, contivigiadas dae Federico Coni, in bia de Tirsu, 39; in cue e totu ddoe ant a èssere is fainas chi pertocant su traballu de sa pedde, abertas a totus e contivigiadas dae Graziano Viale.

Chenàbura Laura Zoccheddu at a contivigiare is laboratòrios de is durches, chi s’ant a fàghere in bia de Traiano, 4. In bia de Tirsu 39 Rosalba Piras at a fàghere unu laboratòriu de faghimentu de istèrgiu de fenu pro mannos, mentras Angela Zoccheddu e Roberta Fancellu ant a contivigiare unu laboratòriu de faghimentu de istèrgiu de terra dedicadu imbetzes a is pipios.

Totu cussos chi sunt interessados a pigare parte a is laboratòrios, chi non ddos ant a pòdere sighire in prus de deghe persones ònnia borta, at a dèpere mandare unu messàgiu WApp a su nùmeru 348/8081374.

A prus de is fainas esperientziales, bìndighi domos antigas de sa bidda ant a abèrrere is ghennas. Ma peri is bias de sa bidda oru oru de frùmene ddoe ant a èssere paradas cun mandiares fordongianesos, bìsitas ghiadas a is Termas romanas e a sa Domo aragonesa e fintzas fainas de istentu, cun duas essidas a mountain bike cara a Monte Grìghini.

Pro àteros informos e pro agiornamentos in contu de sa manifestatzione faghet a bisitare sa pàgina ufitziale de sa Pro Loco de Fordongianus.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.