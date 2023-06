Su Gazetinu, mèrcuris 28 de làmpadas de su 2023

In Aristanis sa Catte Cup, intra de agonismu e amigàntzia – Ocannu passadu su torneu de sa Catte Cup, is trivas de fùbalu a sete in su campu de erba de su Seminàriu de Aristanis, dd’aiat bìnchidu s’iscuadra MTRN. Is sete giogadores, fortes de su primu postu de su 2022, ant a fàghere a trivas ocannu cun is àteras 31 iscuadras, chi in duas chidas ant a chircare de bìnchere sa copa de is campiones.

Sa Catte Cup s’at a giogare dae su 17 de trìulas fintzas a su 1 de austu: in campu Su Spollu, Korea 47, Giard Army, KT Futbol, FRK, Atletico ESGR, Ulivi Oltresalacana, is PCP, Trsaba La Hurra, Schalke 0 Fiato, La Perla Nera, Boca Juston e gli SZT. Ancoras is Jochers FC, Los Pollos Hermanos, su Team Chiappeto, Pillona Crew, Bvnga bvnga e is iscuadras de is iscolas mannas de Aristanis de su litzeu “De Castro” e de su litzeu “Mariano IV”, is iscuadras de is istitutos “Lorenzo Mossa” e Itis Othoca. In fines, ant a giogare is BNC, Sa Ditta, Cuccurads LM, Kadossene, FC Esqueleto, Giunco Betaland, gli VSC, CDT e is Foxes.

Ma sa Catte Cup non dd’ànimant s’agonismu e sa passione pro su fùbalu isceti: difatis, protagonista bera de su torneu est s’amigàntzia intra de is giogadores. E dae una cambarada de amigos est nàschida s’idea de cuncordare sa Catte Cup: dae is trivas giogadas in sa pratza de sa Sea, in su 2018 aiant pigadu su determinu de ddas giogare in unu campu de fùbalu, apoderende semper artas is banderas de su respetu de pare a pare e de s’ispàssiu sanu.

Ma s’amigàntzia e s’istima pro is àteros de sa Catte Cup non si sunt bidas a intro de is lìnias de su campu isceti: gràtzias a su dinari regortu ocannu passadu is organizadores de su torneu ant pòdidu cuncordare is defibrilladores comporados paris cun su Rotaract, sa Consulta de is giòvanos, sa Pro Loco e sa Cùria. Is duos trastos sarva-vida ddos ant postos in pratza de sa Sea e in su Tzentru comunale pro is antzianos de bia de Casteddu.

Antoni Nàtziu Garau

