Su Gazetinu, mèrcuris 27 de trìulas de su 2022

S’Unione de is tzurpos faghet preventzione in is prajas, apuntamentu in Putzu Idu – Sa setzione de Aristanis de s’Unione italiana de is tzurpos e de is chi tenent problemas a sa vista cuncordat, paris cun Lapd Italia Onlus, cun s’assòtziu Le Belle Donne e cun s’Ads Runner de Aristanis, s’editzione 2022 de “Sa preventzione no andat in vacàntzia – Dies de sa preventzione de su tzurpìmene in istadiale”.

Sa faina dd’ant a fàghere in sa praja de Putzu Idu – Parada Mét Beach Service, giòbia chi benit dae is noe de mangianu a sa una e chenàbura chi benit dae is bator de sero a is oto. Ma si previdet fintzas animatzione in sa praja, giogos pro pipios e gadget a indonu.

A parre de Leonardo Nurra, presidente de sa Setzione de Aristanis de s’Unione italiana de is tzurpos e de is chi tenent problemas a sa vista, su sole, chi est una fonte de beneistare pro s’organismu, podet pònnere in arriscu is ogros e fàghere dannos mannos a sa vista.

Est de importu, duncas, a donare atentu pro ampare is ogros, cando semus in logu abertu. Una règula simpre, pro prevènnere problemas chi a bortas is oculistas nde faghent essire a pìgiu cando oramai est tropu tardu.

Comente narat Nurra, su de abarrare meda in su sole, prus che totu in logu in ue ddoe at lughe meda, podet ingendrare s’infiammatzione grave de sa congiuntiva e de su biancu de s’ogru, cun sinnales che a unfrore, dolore, làgrimas e comente si si aeret granigheddos de arena in ogros.

Antoni Nàtziu Garau

