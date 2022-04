Su Gazetinu, mèrcuris 27 de abrile de su 2022

Eris est cumentzada in s’ispidale de Aristanis puru sa faina in contu de sa salude de is fèminas cuncordada dae sa Fundatzione Onda (Osservatòriu natzionale in contu de sa salude de is fèminas e de gènere) cun una filera de addòbios dedicados a is fèminas de ònnia edade contivigiados dae s’Unidade operadora de Ginecologia e Ostetrìcia.

Un’atentu particulare s’at a dedicare a is fèminas chi abetant unu pipiu. Dae eris e fintzas a su 15 de su mese de maju is chi sunt acanta de si fàghere mamas ant a pòdere prenotare un’apuntamentu pro una bìsita ghiada in sa sala de s’iscendiòngiu: ddas at a acasagiare sa cambarada ostètricu-ginecològica de s’ispidale de Santu Martinu, chi ddas at a acumpangiare in s’iscoberta de is logos de s’iscendiòngiu.

Pro chistiones de seguresa ddoe ant a pòdere intrare, fatu chi apant su triage, isceti is fèminas chi portant sa mascheredda FFP2, chi tenent su Lassapassare birde e chi ant fatu unu tampone antigènicu tzertificadu non prus betzu de 24 oras.

Sa bìsita ghiada in sa sala de s’iscendiòngiu faghet a dda prenotare telefonende a is nùmeros 0783.317250 o 0783.317264.

Is fèminas chi abetant unu pipiu ant a pòdere fintzas fàghere un’ecografia ostètrica in 3D, chi permitit de bìere un’immàgine de su pipiu a tres dimensiones, crara e in definitzione arta. Is ecografias 3D ddas ant a fàghere su 5 e su 10 de maju, dae is bator a is ses e mesu de merie, in s’ambulatòriu de Ginecologia de sa setzione F de s’ispidale de Santu Martinu, in sa parte dedicada a sa salude de is fèminas, telefonende in antis a su nùmeru 0783.317227.

Ma pro interessare s’universu de is fèminas de ònnia edade, s’Unidade operadora de Ginecologia e Ostetrìcia at programmadu fintzas duos apuntamentos dedicados a is fèminas in arrea e in a pustis de arrea e a sa preventzione oncològica: su 3 e s’11 de maju, semper dae is bator a is ses e mesu de merie, in s’ambulatòriu de Ginecologia de sa setzione F de s’ispidale de Santu Martinu, in sa parte dedicada a sa salude de is fèminas, s’at a pòdere fàghere unu collòchiu, una bìsita e un’ecografia ginecològica cun is ispetzialistas de su Santu Martinu, telefonende in antis a su nùmeru 0783.317227.

Pro intrare a s’ambulatòriu de Ginecologia de sa setzione F tocat a si pònnere sa mascheredda FFP2 e a respetare a fine is règulas pro firmare s’isparghidura de sa Covid-19.

Totu is bìsitas ant a èssere gratis.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22