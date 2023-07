Su Gazetinu, mèrcuris 26 de trìulas de su 2023

Is bellesas de s’artesania sarda in mustra in custu istadiale in Mòguru e in Samugheo – Chenàbura de chida passada in Mòguru at abertu sa de 62 Fieras de s’Artesania artìstica de Sardigna, chi si podet bisitare ònnia die dae is deghe de mangianu a is noe oras de merie, fintzas a domìnigu 17 de cabudanni.

In Samugheo, imbetzes, sa de 56 editziones de Tessìngiu dd’ant a abèrrere sàbadu chi benit, 29 de trìulas. Sa mustra s’at a pòdere bisitare ònnia die fintzas a domìnigu 3 de cabudanni, dae is deghe de mangianu a sa una e dae is tres e mesu de merie a is oto e mesu.

In Mòguru is artesanos protagonistas de sa mustra sunt unos chentu, intra de tzeràmica, tessìngiu, maistros oreris, maistros de linna, de bidru, de ricamu, de intritzu, de resojas, de pedde, de màrmaru, de metallos e de agroalimentare. Su billete intreu costat 4 èuros, s’ismenguadu 2 èuros (pro is pipios chi tenent prus pagu de 12 annos, pro is chi tenent prus de 65 annos e pro is sòtzios de sa Fasi). Faghet fintzas a comporare is billetes de 6,50 e de 12 èuros, chi permitint de bisitare fintzas àteros logos de cultura de su territòriu. Is organizadores consìgiant de prenotare in lìnia in s’indiritzu fierartigianatosardegna.it .

In Samugheo s’ant a pòdere bìere is fainas de 62 artesanos, maistros de tessìngiu e de bidru, de sa linna e de sa pedde, de sa tzeràmica e de su ferru, de sa pedra e de s’oro, de s’ortigu e de su ràmene. Sa nova de ocannu est sa pàgina Internet tessingiu.it , giai in lìnia dae unas cantas dies. Su billete ùnicu, chi costat 6 èuros e chi si podet prenotare in sa retza (ma s’at a pagare, comente si siat, in sa parada de s’intrada de sa mustra), permitit de bisitare fintzas sa mustra in contu de sa Fiber Art sarda, biennale acasagiada in su Murats dae su 5 de austu a su 5 de onniasantu, e su Museu tzìvicu de Àllai.

Sàbadu 29 de trìulas e domìnigu 30, in prus, in Samugheo ddoe at a èssere Passos, sa de chimbe rassignas de istadiale de is màscheras de Sardigna e sa de batòrdighi editziones de S’Atòbiu.

Siat sa Fiera de s’Artesania artìstica de Sardigna siat Tessìngiu sunt duas fainas agiudadas dae s’Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu de sa Regione Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.