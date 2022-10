Su Gazetinu, mèrcuris 26 de santugaine de su 2022

Is Gigantes de Mont’’e Prama ant a èssere ancoras protagonistas de sa XXIV Bursa mediterrànea de su Turismu Archeològicu de Paestum, in programma dae su 27 a su 30 de santugaine.

Is istàtuas de su Sinis ddas ant a acasagiare in sa parada de sa Regione Sardigna, gràtzias a sa collaboratzione a istrintu intra de s’Assessoradu regionale de su Turismu e sa Fundatzione Mont’’e Prama. Est una bidriera de importu pro presentare is prendas de una terra antiga, chi allogat is testimonias de is populatziones chi ddoe ant bìvidu in tempos antigos.

Sa Fundatzione Mont’’e Prama at a èssere presente in sa Bursa fintzas in àteras paradas, cun su Gal de su Sinis, pro unu promovimentu prus mannu de su territòriu, chi avaloret fintzas is produsimentos enogastronòmicos de su territòriu, bonos e de calidade.

Pighende parte a sa Bursa Mediterrànea de Paestum, gherreris, artzeris e gherradores sighint su caminu de promovimentu de su territòriu chi in s’ùrtimu annu at portadu su nùmene de su Sinis in is museos natzionales e internatzionales: dae s’Ermitage de Santu Pietroburgu, a su Museu Natzionale pro sa Preistòria e Protoistòria de Berlinu, a s’Archeològicu de Salonìccu e de Nàpoli, cun sutzessu mannu de pùblicu, e chi sighit cun sa mustra itinerante giai cuncordada in su Palàtziu Reale de Gènova, chi previdet àteras dòighi transiduras in su 2022 e 2023.

Intra de is apuntamentos de sutaliniare, sàbadu 29 de santugaine de su Sinis e de sa Sardigna nd’ant a faeddare in sa cunferèntzia intitulada “Istatuària preistòrica in Sardigna e su Modellu Mont’’e Prama”. Ddoe ant a faeddare su presidente de sa Fundatzione Mont’’e Prama, Anthony Muroni, su diretore de su Menhir Museum de Làconi, Giorgio Murru, e sa diretora de sa Fundatzione Mont’’e Prama, Nadia Canu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.