Su Gazetinu, mèrcuris 26 de ghennàrgiu de su 2022

Distretu rurale – Is Gal de Barigadu, de sa Marmidda e de su Sinis e su Flag Pischende sighint a traballare pro nde istantargiare su Distretu rurale de sa Sardigna Tzentru-Otzidentale.

Custu merie s’apuntamentu est a is bator e mesu. In Abas, in is locales de s’Unione de is Comunes de sa Marmidda Arta, su sìndigu Francesco Mereu at a acasagiare a tzitadinos, amministradores comunales e impresas. Ma ddoe at a èssere fintzas su presidente de su Gal Marmidda Renzo Ibba, chi at a pònnere in craru a is siendas de cussos logos cale sunt is oportunidades chi dat su Distretu.

S’addòbiu s’at a pòdere sighire fintzas in direta streaming. In lìnia puru at a fàghere a intervènnere e a fàghere preguntas.

In is dies passadas su Comune de Arcidanu puru at imprassadu s’idea de fàghere nàschere su Distretu. E no ant a istentare a fàghere custu pròpiu passu fintzas su Comune de Terraba e una filera de siendas de importu de su territòriu, cumentzende dae sa 3A de Arborea.

Si ddoe sunt incarende realidades produsidoras de su sistema econòmicu de sa provìntzia de Aristanis de is setores de su produsimentu de late, petza, binu, ògiu, arrosu, ortofruta e de su setore de is produsimentos ìticos de is istànios e de su Golfu de Aristanis.

E in su Comune de Aristanis puru s’assessora de is Fainas produsidoras Marcella Sotgiu at espressadu s’interessu dae parte de s’Amministratzione comunale.

Su de tres apuntamentos de su caminu de reconnoschimentu de su Distretu est in programma in Crabas chenàbura chi benit, a is bator e mesu, in su tzentru polivalente. S’addòbiu dd’at a contivigiare Alessandro Murana, in calidade de presidente de su Gal Sinis e de su Flag Pischende.

In s’interis sunt giai in lìnia sa pàgina Internet e sa pàgina Facebook de su Distretu. Dae su portale web faghet a lèghere e a nd’iscarrigare is mòdulos pro pigare parte a sa faina.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22