Su Gazetinu, mèrcuris 25 de maju de su 2022

Sa meighina contras de sa Covid-19 Paxlovid est arribada a is potecarias de sa provìntzia – Est arribadu a Sardigna puru su Paxlovid, sa meighina contras de sa Covid-19 de sa Pfizer. Dae custa chida si podet domandare gratis in potecaria, cun sa retzeta de su dotore de base. Sa meighina antivirale, una pìndula, est inditada pro su tratamentu cabudàrgiu de sa Covid-19.

S’Organizatzione mundiale de sa sanidade racumandat su Paxlovid pro su tratamentu de is malàidos chi ant passadu sa Covid-19 dae pagu tempus in forma non grave. A manera particulare, chie no at tentu bisòngiu de ossigenoterapia de agiudu e chie est in arriscu de isvilupare una forma prus grave de sa maladia.

Pro prodùere is efetos suos tocat a pigare sa meighina a intro de 5 dies dae s’essida de is primos sinnales de sa maladia. Sa terapia previdet de pigare 3 pìndulas 2 bortas a sa die, pro 5 dies.

Segundu is datos chi tenimus a disponimentu, s’est osservada un’ismèngua de s’89 % de is ricòveros in s’ispidale o de sa morte, si si pigat su Plaxlovid a intro de 3 dies dae s’essida de is primos sinnales de sa maladia, e de s’88 %, si si pigat a intro de chimbe dies.

“Est su dotore de famìllia chi depet cunsiderare su bisòngiu de pigare custa meighina, compilende una retzeta dematerializada e unu pranu terapèuticu chi bolet presentadu in potecaria”, narat Alessandro Usai, presidente de sa Fimmg de Aristanis, su sindacadu de is dotores de famìllia. “Sa potecaria at a pònnere a disponimentu sa meighina in pagu tempus, comente dd’arribat dae su magasinu: casi semper acontesset a intro de su mangianu in fatu a sa die chi si pedit sa meighina”.

“Est una distributzione chi is potecarias nostras ant a fàghere cun sa fòrmula de sa dispensatzione pro contu”, narat Gianfranco Picciau, presidente de s’Òrdine de is Potecàrios de Aristanis. “A tenore de unu protocollu de acòrdiu firmadu intra de is assòtzios de is potecarias e su Ministeru de sa Salude, sa meighina s’at a pòdere dare sena de torracontu perunu pro is potecàrios, chi ant atzetadu de ghetare una manu de agiudu pro fàghere a manera chi is chi nde tenent bisòngiu potzant agatare sa meighina in totu su territòriu natzionale”.

Su responsàbile de sa Fimmg, Alessandro Usai, in is dies passadas si fiat chesciadu pro sa mancàntzia de meighinas noas e pro sa burocratzia manna, chi no aiant permìtidu a is malàidos de sa provìntzia de Aristanis de pòdere otènnere su Paxlovid fintzas a lunis passadu. Su ritardu de s’arribu de su Paxlovid a Sardigna forsis est nàschidu pro more de is dificultades de sa Regione Sardigna de gestire is retzetas dematerializadas.

Antoni Nàtziu Garau

