Su Gazetinu, mèrcuris 24 de austu de su 2022

Nureci, bandu “Piga unu cane” – S’Amministratzione comunale de Nureci, ghiada dae su sìndigu Emmanuel Atzori, at prevìdidu unu contributu de 500 èuros a s’annu, de dare totu a su prus pro tres annos, pro chie pigat unu de is canes sena de mere chi s’Amministratzione comunale at incarrigadu de si nde incurare a su canile de Serdiana.

Is critèrios e is maneras pro pòdere gosare de custu contributu s’agatant in su bandu chi ant publicadu.

Is chi bolent pigare unu cane depent presentare a intro de su 22 de cabudanni una domanda iscrita in su mòdulu de su Comune, mòdulu chi faghet a nde dd’iscarrigare dae sa pàgina istitutzionale de s’Ente.

Pro àteros informos faghet a tzerriare su canile “Cave canem” de Serdiana faghende su nùmeru 393/8150549, dae su lunis a sa chenàbura, dae is noe oras de mangianu a sa una, e su sàbadu dae is noe oras de mangianu a mesudie e mesu. Ma si podet fintzas mandare un’e-mail a is indiritzos Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Reconnoschimentos isportivos – Un’àteru resurtadu de importu pro is Tiradores a arcu de Uras. S’atleta Eleonora Meloni, chi faghet 20 annos in su mese de santugaine, at a fàghere parte de sa Natzionale italiana de Tiru cun s’arcu in is campionados mundiales de Tiru de sartu, chi s’ant a fàghere dae su 3 a su 10 de santugaine in Yankton, tzitadedda de s’Istadu de su Dakota de su Sud, in is Istados Aunidos. Sa cunvocatzione est arribada in is dies passadas.

Su de pigare parte a is Campionados mundiales fiat s’ùnicu apuntamentu de importu chi ddi mancaiat a Eleonora Meloni, chi at giai pigadu parte a Campionados italianos e europeos, binchende medàllias meda.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.