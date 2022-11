Su Gazetinu, mèrcuris 23 de onniasantu de su 2022

In provìntzia de Aristanis si faghet su contu de is dannos. Oe est sa die de sa mòvida noa, a pustis de duas dies de pistighìngiu mannu pro more de sa temporada. S’abertura de is iscolas serradas pro seguresa bolet nàrrere chi su peus est passadu. Àtera chistione de importu est chi s’abba e su bentu no ant ingortu a nemos.

S’abba meda at ingendradu, imbetzes, undamentos, prus che totu in Bosa, in ue su frùmene Temo at iscassadu dae su letu suo. Is sa tzitadedda de Planàrgia est tocadu a agiudare a ses persones a lassare sa domo issoro. Àteros undamentos sunt acontèssidos in Crabas.

Una molinadura de bentu forte at degolliadu sa praja e sa passigiada Lionora de Arbaree, in Turre Manna. Su bentu nd’at irraighinadu unu de is opinos mannos de sa bia oru oru de mare.

A is Vìgiles de su Fogu ddis est tocadu a fàghere unu muntone de interventos pro pònnere in seguresa unas cantas bias, chi calicuna est tocadu fintzas a dda serrare a su tràficu. In Arborea, pro nde nàrrere una, su bentu nd’at ghetadu a terra bigas meda de una lìnia de su telèfonu.

Un’àtera molinadura de bentu at degolliadu una sienda in sartu de Tzrofolliu, in ue nche at fatu bolare fintzas unas cantas coberturas.

In Marceddì s’abba de su mare si nch’est pesada de unos 30-40 tzentìmetros e est lòmpida fintzas a sa borgata e s’istàniu. Semper su bentu forte nd’at iscobercadu unas cantas serras intra de Terraba e Arcidanu. S’allarme dd’at bogadu sa Coldiretti. Dannos mannos a impiantos de fràgula, de cardulinu e de fogimenta, siat in logu de serra siat in su sartu, in logu abertu.

In Simaghis nd’at rutu una mata in s’intrada de sa bidda. Is matas irraighinadas e is bigas de s’elètricu o de su telèfonu rutas sunt istadas medas in Arborea, Sabarussa, Aristanis, Crabas e Uras. In Uras unu castiamentu ispetziale dd’ant fatu a is duos canales chi atraessant sa bidda e chi, pro sorte manna, no ant iscassadu, comente imbetzes fiat acontèssidu in su mese de onniasantu de noe annos a immoe, pro more de su tziclone “Cleopatra”.

Istorbos fintzas in Fordongianus, in ue in Su Legau, acanta de in ue si firmant is camper, una parte de sa bia at isfossonadu.

Antoni Nàtziu Garau

