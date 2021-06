Su Gazetinu, mèrcuris 23 de làmpadas de su 2021

Torrat a mòvere su servìtziu de oncoematologia – Eris ant apostivigadu su nulla osta pro su servìtziu de oncoematologia de s’ispidale de Santu Martinu de Aristanis, chi otenet aici s’acreditamentu e duncas at a pòdere acasagiare a malàidos noos. Custa detzisione in Aristanis dd’ant retzida cun presu mannu, ca sighit meses e meses de batallas fatas pro su deretu de is malàidos a si curare in Aristanis, sena de dèpere suportare – a prus de sa maladia – fintzas biàgios longos pro pòdere illebiare su male.

Fotògrafos protagonistas pro contare is Duas Jaras – Bator fotògrafos ant a contare in is meses imbenientes is biddas de Assou, Gonnonò, Sini e Useddus. Sa faina faghet parte de unu progetu presentadu eris dae su Cunsòrtziu de is Duas Jaras. Su Cunsòrtziu at a agiudare fintzas sa mustra “A banda”, chi s’at a fàghere in su comune de Bàini.

Faedda cunfirmadu presidente de Confcummèrtziu de Aristanis – A Nando Faedda dd’ant cunfirmadu in sa ghia de Confcummèrtziu de Aristanis. Dd’at elègidu pro acramada s’assemblea de is sòtzios. Faedda at a abarrare in càrriga pro àteros chimbe annos.

Làudes a is turres – Custu istadiale puru torrant is “Làudes a is turres”, is àndalas de caminu lentu in sa costera de su Sinis, cuncordadas dae s’Ufìtziu pro sa pastorale de su turismu, tempus lìberu e isport de s’Artzidiòtzesi de Aristanis, ghiadu dae don Ignazio Serra, cun s’agiudu de don Giacomo Zichi. Su primu apuntamentu est istabilèssidu pro lunis 5 de trìulas: mòvida e torrada in pratza de sa crèsia de Santu Larentzu. Sa cambarada at a arribare a sa turre de Cabu Mannu caminende unos ses chilòmetros.

Antoni Nàtziu Garau

—–

