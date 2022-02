Su Gazetinu, mèrcuris 23 de freàrgiu de su 2022

Su pranu tècnicu e de organizatzione de sa Sartìllia incurtzada dd’ant istabilèssidu. Pro more de is règulas contras de sa Covid-19, pro ocannu si prevident isceti is ritos de sa bestidura, de s’acumpangiamentu cun sa beneditzione dae parte de su Cumponidore e de s’inrugadura de is ispadas intra de su cabu-currera e su segundu.

Sa bestidura de is cumponidores Francesco Loi, su domìnigu, e Livio Urru, su martis, acumpangiada dae su sonu de trumbas e tamborros, s’at a fàghere in is seas seberadas dae is duos Grèmios. Pro is massajos s’apuntamentu at a èssere in bia de Aristana, mentras is maistros de linna dd’ant a fàghere in bia de Solferino. Pro sa bestidura e s’ispogiadura ant a pòdere èssere presentes in pagos e totus cun su Lassapassare birde.

Sètzidu a caddu, su Cumponidore at a ghiare s’acumpangiamentu de is cadderis fintzas a sa ruga de Santa Maria. Ant a isfilare fintzas is rapresentantes de su Grèmiu e sa cambarada de is sonadores. No ant a pòdere pigare parte a s’acumpangiamentu, imbetzes, is figurantes cun sa bestimenta de su connotu nen cuddos de sa corte de Lionora de Arbaree.

In totu sa bia de Santa Maria ddoe ant a cuncordare is parapetos e fintzas s’arena, ma isceti in su tretu intra de sa sea de su Pìscamu e bia de Lionora de Arbaree, in ue ant a fàghere su ritu de s’inrugadura de is ispadas.

S’acumpangiamentu de is cadderis at a lòmpere fintzas a sa pratza manna in su rugheri intra de bia de Santu Antoni e bia de Casteddu: inoghe caddos e cadderis si ddoe ant a firmare fintzas a cando su Cumponidore cun su segundu ant a inrugare is ispadas.

Acabada custa faina, a su Cumponidore nche dd’ant a torrare a acumpangiare cara a sa sea in ue s’at a fàghere s’ispogiadura.

Grèmios, sonadores e cadderis ant a passare peri is bias de Santu Antoni, Diego Contini, pratza de Roma e bia de Mazzini. Su domìnigu ant a sighire cara a bia de Aristana, su martis ant a passare oru-oru de Portixedda pro andare cara a bia de Solferino.

Antoni Nàtziu Garau

—–

