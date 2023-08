Su Gazetinu, mèrcuris 23 de austu de su 2023

Ant a èssere tres dies ricas de mùsica e de artistas de giudu cussas de sa de 16 editziones de Minieras sonoras, su fèstival de sa mùsica de dies de oe cuncordadu dae s’assòtziu Heuristic.

Su tema ocannu est su de is “ligòngios noos”, est a nàrrere su bisòngiu de agatare unu ligòngiu cun sa natura e cun is àteros, presentadu a manera diferente dae 10 artistas chi s’ant a intreverare in su palcu de sa lògia de s’Hospitalis Sancti Antoni, a is noe oras de note.

Su fèstival cumentzat giòbia 24 de austu cun sa loba Viraim, chi nde faghent parte Teresa Virginia Salis e Raimondo Gaviano, e cun su biàgiu issoro foras dae su fitianu. S’at a sighire cun sa violinista Laura Masotto e cun su discu nou suo. Su primu ispetàculu at a acabbare cun Kodex, unu progetu de su pianista Donatello D’Attoma cun Massimo Bonucelli e is trastocos acùsticos suos.

Su de duos apuntamentos est su 25 de austu cun sa cambarada frantzesa “No tongues” e cun sa tzelebratzione chi faghent de is armonias e de is sonos de su mundu. Arribat imbetzes dae s’Ucraina Katarina Gryvul, chi ponet paris sa mùsica clàssica e cussa eletrònica. S’at a acabbare cun Ludovica Manzo e Loredana Antonelli cun “Serpentinas”: s’ammisturu intra de immàgines e sonos nos at a tragare in àteros mundos.

S’ispetàculu de acabbu de su 27 de austu at a cumentzare cun Valerio Marras, chi at a presentare su progetu “Sarram”. Ant a sighire Laura Agnusdei e Daniele Fabris, chi ant a dare unu sètiu modernu e de avanguàrdia a is sonos de su sax. In fines s’at a pòdere ascurtare “A una parte” de Martino Corrias, artista isperimentale sardu chi bivet in Bologna e chi at a pònnere paris sonos de sa natura cun cussos metàllicos de sa mùsica de rave.

Minieras sonoras at a acabbare cun Emanuela Ligarò, in arte Gold Mass, intra de is mègius geniosas noeddas de s’iscena europea, chi at a sonare mùsica eletrònica de dies de oe.

Sa rassigna faghet parte de “Is Bias de su Fèstival”, una filera de àndalas de ispetàculu de s’Ìsula pensadas pro avalorare s’istòria, s’esperièntzia umana e sa richesa de is Fèstival musicales de Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

