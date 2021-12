Su Gazetinu, mèrcuris 22 de nadale de su 2021

Emergèntzia pro su Coronavirus – In provìntzia de Aristanis puru e in Sardigna movent is istringhiduras pro more de sa crèschida de is impestos de Coronavirus chi amegat de si bìere giai dae unas cantas dies. Sa Giunta comunale de Aristanis at detzìdidu de annuddare totu is apuntamentos de annu nou. Non si faghent prus! Ma non bastat. Dae cras 23 de nadale in tzitade tocat a si pònnere sa mascheredda fintzas in logu abertu.

Unu disponimentu che a custu dd’aiant pigadu una pariga de dies a immoe fintzas in Terraba e in Ilartzi, mancari iscritu in manera diferente.

Immoe tocat a cumprèndere ite at a fàghere su Guvernu e ite at a apostivigare sa Regione a intro de is fainas pro parare fronte a sa pandemia de Coronavirus. In s’interis sa campànnia de vatzinatzione andat a in antis a sa lestra e est crèschidu meda su nùmeru de is tampones fatos: in sa parada cuncordada foras de s’ispidale de Aristanis ddoe andant ònnia die prus che totu istudiantes de is iscolas de sa provìntzia.

Antoni Nàtziu Garau

