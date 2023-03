Su Gazetinu, mèrcuris 22 de martzu de su 2023

Addòbios isportivos de importu pro su promovimentu de su turismu in Sardigna – Sa Sardigna chircat de fàghere arribare turistas fintzas cuncordende addòbios isportivos de importu. S’assessore regionale de su Turismu Gianni Chessa at bogadu eris unu calendàriu de apuntamentos ricu meda.

“Unu cartellone cun 43 manifestatziones natzionales e internatzionales chi, cumentzende dae su mese de martzu, ant a interessare totu s’ìsula e chi ant a pigare s’isport comente a aina atziva de promovimentu turìsticu”, at decraradu s’assessore Chessa. “Sa Sardigna, gràtzias fintzas a sa collaboratzione bella intra de Regione, Coni e is Federatziones, amegat de si fàghere a connòschere semper prus comente a ‘ìsula de s’isport’. Una manera, custa, chi sa Giunta regionale at detzisu de agiudare luegos, cun resurtados bonos”.

“Amus punnadu cara a una programmatzione de tres annos (2022/2024), investende prus de 40 milliones de èuros, pro dare seguresa a is organizadores e pro sa sighidura de is addòbios, a manera de promòvere mègius is apuntamentos e de dare una visibilidade prus manna a s’isport”, at atzuntu s’assessore Chessa. “Is Amministratziones locales puru e is operadores econòmicos sunt apretziende is resurtados de custu sèberu chi agiudat fintzas s’economia de is territòrios interessados, prus che totu in is meses cun pagu presèntzia turìstica, cun sa punna de illonghiare s’istajone chi – comente ischimus – est prus biatza me in is meses de istadiale”.

Su programma 2023 de is “Addòbios isportivos de importu”, finantziados dae sa lege 7, podet contare a subra de agiomai 15 milliones de èuros postos a disponimentu dae sa Regione. Intra de custos apuntamentos, unos cantos pertocant sa provìntzia de Aristanis. Su primu s’at a fàghere in sa coa de chida imbeniente. Est su campionadu mundiale de motocross, chi s’at a cùrrere in sa pista de Arriora, a ue giai dae annos meda ddoe arribant is campiones de su mundu de custu isport.

In programma fintzas su campionadu europeu giovanile “Formula Kite” e su campionadu mundiale “Master Kitefoil Open”. Protagonistas ant a èssere is campiones de su kiteboarding chi pro su de tres annos paris ant a fàghere a trivas in su Golfu de Aristanis dae su 21 a su 28 de maju.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.