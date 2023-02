Su Gazetinu, mèrcuris 22 de freàrgiu de su 2023

Cun s’ispogiadura de su cumponidore Giampaolo Mugheddu, chi si nd’at bogadu sa bestimenta de sa màschera mascru/fèmina, eris a merie est acabbada s’editzione 2023 de sa Sartìllia, unu de is giogos istòricos a caddu prus nòdidu in Itàlia, chi ocannu s’est pòdida torrare bìere cumpleta, comente fiat in sa simana in antis de sa pandemia. Est andada bene meda. Un’ispetàculu ispantosu chi, eris puru, ddoe at fatu lòmpere a Aristanis unu muntone mannu de gente. Sunt istados ùndighi is isteddos inferchidos in sa currera cuncordada dae su Grèmiu de is maistros de linna e a ue ddoe ant pigadu parte 120 cadderis. Domìnigu, in sa currera de su Grèmiu de is massajos, fiant istadas trèighi. Bellas meda a meritzeddu fintzas is parìllias, cun unas cantas balentias ispantosas a beru. Una caddera chi nd’est ruta dae caddu s’est ingorta a manera lèbia ma, francu custu intzidenteddu, non ddoe at istadu àteros problemas.

A dolu mannu at funtzionadu bene fintzas su presìdiu mèigu avantzadu cuncordadu pro sa prima borta in ocasione de sa Sartìllia. Sa Rughe ruja italiana dd’at paradu in su parchègiu de is postales de s’autoistatzione de s’Arst, sa sienda de trasportos regionale. Mèigos e infermieris si sunt intreverados in custas dies prus che totu in s’assistèntzia a giòvanos chi aiant bufadu tropu.

Sa Fundatzione Aristanis, chi contivìgiat su cuncordu de sa Sartìllia de Aristanis paris cun is Grèmios de is massajos e de is maistros de linna, at a tirare in is dies imbenientes unu bilàntziu de sa manifestatzione.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.