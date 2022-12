Su Gazetinu, mèrcuris 21 de nadale de su 2022

Est una faina chi serbit pro s’iscritzione a iscola pro s’annu de iscola imbeniente. Dae eris faghet a si registrare in su portale in ue, cumentzende dae su 9 de ghennàrgiu de su 2023, s’ant a pòdere presentare is domandas de iscritzione in lìnia.

Is mamas e is babbos de is dischentes, in antis de presentare sa domanda de ammissione, si depent fàghere identificare cun SPID, CIE o eIDAS. Is protzeduras de iscritzione pro totu is classes primas de is iscolas istatales primàrias e segundàrias de primu e de segundu gradu s’ant a dèpere fàghere in lìnia. Imbetzes, sa domanda de iscritzione pro s’iscola de sa pipiesa s’at a pòdere presentare cun mòdulu de paperi. Is iscritziones bolent fatas intra de is oto de mangianu de su 9 de ghennàrgiu e is oto de merie de su 30 de ghennàrgiu, intrende in su servìtziu “Iscrizioni online”, chi s’agatat in su portale de su Ministeru de s’Istrutzione e de su Meressimentu. In custas chidas imbenientes, in antis de su 9 de ghennàrgiu, ant a cuncordare su ligòngiu.

In antis de abèrrere is iscritziones in lìnia su Ministeru at a incarrerare una campànnia de comunicatzione in is social e cun unu ispot istitutzionale chi at a èssere de agiudu pro is famìllias. Un’àteru servìtziu est Iscola a craru, un’aplicatzione posta a disponimentu dae su Ministeru, chi cun unu QR Code dinàmicu acapiadu a ònnia iscola at a frunire totu is inditos in contu de is fàbbricos, de s’oferta de formatzione e de is ainas didàticas, permitende unu cunfrontu cun is àteras iscolas de su territòriu.

Su servìtziu Iscola a craru s’agatat fintzas in lìnia, in s’indiritzu cercalatuascuola.istruzione.it.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.