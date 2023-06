Su Gazetinu, mèrcuris 21 de làmpadas de su 2023

Pulire prajas e mare – A chie no est acontèssidu mai de agatare filtros de sigareta fuliados in sa praja o carchi àteru ogetu de plàstica pìgiu pìgiu in s’abba lìmpida de su mare? In custas dies sunt medas is voluntàrios de sa provìntzia de Aristanis chi pigant parte a is fainas cuncordadas dae is comunes e dae is assòtzios ambientalìsticos pro pulire is prajas dae s’àliga lassada dae gente pagu tzivile. Dae cussa de Turre Manna a cussas de su Sinis, fintzas a is prajas de Tresnuraghes, sunt medas is logos in ue in custas chidas amegant de traballare is voluntàrios de bonucoro.

Cumentzamus cun su regordare is fainas fatas in sa marina de Aristanis in ue, gràtzias a s’assòtziu Plastic Free, su 24 de abrile ant regortu 750 chilos de àliga: ombrellones betzos, cadiras segadas, baterias de màchina, copertones betzos e fintzas unu water.

A primìtzios de su mese de maju, imbetzes, est tocadu a is tzitadinos e a 120 dischentes a fàghere a operadores ecològicos, in ocasione de sa Die ecològica de su Comune de Aristanis: is voluntàrios nd’ant regortu 25 cuintales de àliga de ònnia genia. In sa coa de chida de su 3 e 4 de làmpadas, paris cun Turre Manna, in is prajas de Tresnuraghes puru su progetu Plastic Free at permìtidu de nde boddire 50 mìgia filtros de sigareta, chi ant pesadu 200 chilos.

Su 10 de làmpadas 130 voluntàrios ant traballadu in su Sinis de Crabas, in Santu Giuanni e in Mare Mortu, cun sa faina “Pulimus paris is prajas nostras” cuncordada dae Legambiente e dae Crai Sardigna. Is voluntàrios nd’ant boddidu unu muntone mannu de carramatzinas de ònnia genia.

Protagonistas de s’ùrtimu apuntamentu sunt istados is pipios: 100 pipios de is ludotecas comunales aristanesas, su 16 de làmpadas, nd’ant regortu unos chentu chilos de àliga dae sa praja de Turre Manna. Custa faina puru dd’ant fata a manos de pare cun Plastic Free.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.