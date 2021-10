Mèrcuris, 20 de santugaine de su 2021

Atentzione a sa televisione: dae oe mudaduras de importu – Dae oe cumentzat su sètiu nou de sa televisione in su digitale terrestre. Pro averiguare si su televisore chi tenimus est giai prontu pro su sistema nou de trasmissione, si podet fàghere una proa simpre seberende unos cantos canales: 501 pro Raiuno Hd, 505 pro Canale 5 Hd o 507 pro LA7 Hd. Si a su mancus unu de custos canales si biet, bolet nàrrere chi su televisore est adatu pro retzire su sinnale in definitzione arta e at a permìtere duncas de bìere is programmas chi ddos ant a trasmìtere cun sa codìfica MPEG-4. Si, imbetzes, non si nde biet nemmancu unu, tocat de comporare unu decoder o unu televisore nou, impreende fintzas su bonu de su guvernu.

Un’àtera mudadura de importu si previdet, semper pro su digitale terrestre, cumentzende dae su mese de ghennàrgiu de su 2023: est a nàrrere su tramudu dae su sistema Dvb-T a su Dvb-T2, bolet nàrrere a su digitale terrestre nou. Pro custu puru si podet fàghere un’averiguadura in su televisore, pro bìere si andat bene. Faghet a proare sa cumpatibilidade cun su Dvb-T2 nou castiende is canales de proa 100 e 200. Si is canales non si bient, pro custu sistema puru tocat a comporare unu decoder o unu televisore nou de generatzione ùrtima. E, fintzas pro custa còmpora, faghet a impreare su bonu chi amus naradu in antis.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22