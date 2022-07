Su Gazetinu, mèrcuris 20 de làmpadas de su 2022

Emergèntzia in s’ispidale – In s’ispidale Santu Martinu de Aristanis sighit s’emergèntzia. Su funtzionamentu de s’ispidale, giai in dificultade manna pro more de su tramudu de dotores meda cara a àteras Asl e pro more de is fèrias de is operadores, immoe depet pònnere in contu fintzas s’arribu de malàidos meda dae sa provìntzia de Nùgoro e dae su Campidanu de Mesu.

In s’ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro, pro nde nàrrere una, ant firmadu is ricòveros in Ortopedia. Su prus de is traumatizados duncas su 118 ddos mandat a su Santu Martinu, in ue però is malàidos depent isetare a bortas unas cantas dies in antis de ddos operare. Sa pròpia cosa acontesset in is dies de festa e a su note pro is malàidos de sa provìntzia de Nùgoro chi tenent bisòngiu de sa Chirurgia endoscòpica.

Ma fintzas a is malàidos nugoresos de sa Nefrologia ddis tocat a bènnere a Aristanis. E àteros malàidos ant a arribare dae su Mandrolisai, pro more de sa serrada de su repartu de Meighina de s’ispidale de Sòrgono pro duas chidas.

In prus, mancari ddoe siant malàidos meda chi resurtant positivos a sa Covid-19 in s’àrea de osservatzione curtza, a is pagos mèigos chi sunt abarrados in su Prontu Sucursu de su Santu Martinu ddis tocat de assegurare su servìtziu faghende turnos prus longos meda de su chi diant dèpere fàghere, mentras est pagu segura sa cobertura de is turnos de is còdighes biancos e birdes, chi si nde incurant is mèigos pigados a pesone.

Ma, abarrende in Aristanis, àteras situatziones crìticas amegant de nde essire a pìgiu in Radiologia e in Nefrologia. In su repartu de Meighina, in prus, is letos a disponimentu sunt 60, ma in su repartu ddoe at unu nùmeru de ricoverados semper prus artu. E nemos, giai dae unas cantas chidas, si podet ricoverare in su repartu de Neuroriabilitatzione neurològica, pro ite ca ddoe sunt unos cantos malàidos positivos a sa Covid-19.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.