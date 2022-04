Su Gazetinu, mèrcuris 20 de abrile de su 2022

In Itàlia creschet su nùmeru de is persones chi, cando annoant sa carta de identidade, dant su cunsensu issoro pro sa donatzione de òrganos e tessutos. In su 2021 is cunsensos, lòmpidos a su 68,9 %, ant crèschidu de sa bellesa de tres puntos cunforma a s’annu in antis. Is chi però non espressant parre perunu abarrant su 44,3 %.

Su primadu natzionale de su bonucoro ddu tenet sa provìntzia de Nùgoro, ma sunt in artu de sa classìfica fintzas Tàtari (sa de ses) e Aristanis (sa de noe).

Custu est su chi nde essit a pìgiu dae sa relata contivigiada dae su Tzentru natzionale pro is trapiantos. S’istùdiu dd’ant bogadu a pagas dies dae sa Die natzionale de sa donatzione de is òrganos, in programma pro domìnigu chi benit, 24 de abrile.

S’ìndighe de su donu est espressadu in tzentèsimos e pigat a cunsideru unos cantos inditadores comente sa pertzentuale de cunsensos, sa de is astensiones e su nùmeru de cartas de identidade cunsignadas a is interessados.

Sa Sardigna est sa de tres intra de is regiones italianas, cun un’ìndighe de su donu de su 65,67 ònnia 100. Sa prima est sa Provìntzia Autònoma de Trentu, sighida dae sa Badde de Aosta. Is primos tres comunes sardos sunt Cardedu cun un’ìndighe de su donu de su 90,7 ònnia 100, Mragaxori cun su 86,48 ònnia 100 e Elini cun su 84,61 ònnia 100. Pro Mragaxori est arribadu fintzas su de bator postos natzionales intra de is comunes cun prus pagu de 5 mìgia abitantes, mentras Cardedu est sa de tres. Ma is biddas sardas chi sunt in artu in sa classìfica natzionale sunt medas. Intra de is tzitades italianas cun prus de 100 mìgia abitantes ddoe sunt Casteddu (sa de chimbe) e Tàtari (sa de ses). Nùgoro, imbetzes, est sa prima intra de is tzitades mesanas-mannas, mentras s’Alighera est sa de oto.

E fintzas intra de is biddas prus piticas, cun prus de 5 mìgia ma cun prus pagu de 30 mìgia abitantes, ddoe agatamus duas biddas sardas intras de is primas deghe: sunt Lanusè e Ulìana, in su de ses e in su de sete postos.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22