Su Gazetinu, mèrcuris 2 de onniasantu de su 2022

Dae su fogu mannu chi in s’istadiale de su 2021 aiat destruidu su Monteferru e sa Planàrgia a s’arte, sinnu de nàschida noa, in una mustra chi si podet bisitare pro tres meses in Aristanis, in is salas de su Museu Diotzesanu Arborensu, in pratza de sa Sea. “Aurum Urens” ponet paris fotografias e isculturas de s’artista aristanesu Michele Ardu, disterradu in Londra dae unos deghe annos, chi però in custos ùrtimos annos s’est torradu a acostare a sa Sardigna sua.

In is meses passados sa mustra aiat abertu in is Magasinos de su sale de Siena. Immoe s’abertura in Aristanis, fintzas a su 29 de ghennàrgiu.

In sa mustra si ddoe podet bìere su chi abarrat de is olias brusiadas in Cùglieri, cantos de linna innieddigada dae sa passada de su fogu, ma fintzas àteros cantos de linna pulida e indorada. “Aurum Urens” giogat isfrutende sa diferèntzia intra de s’oro, sinnu de vida noa, e su chinisu, chi imbetzes regordat su destruimentu. A un’ala sa vida, a s’àtera sa morte. Sa punna de Michele Ardu est sa de faghere meledare a is bisitadores in contu de s’importu de s’ambiente e de su respetu suo.

Sa mustra dd’ant aberta chenàbura passada, in ocasione de sa festa pro is 177 annos dae sa nàschida de su Corpus Forestale sardu, presentes su presidente de sa Regione, Christian Solinas, e su cumandante de sa Forestale, Antonio Casula.

Sa mustra “Aurum Urens” dda patrotzinant sa Regione Sardigna, su Corpus Forestale e s’assòtziu culturale Oristano e Oltre. Si podet bisitare su mèrcuris, dae is deghe de mangianu a sa una, e dae sa giòbia a su domìnigu, dae is deghe de mangianu a sa una e, a merie, dae is chimbe a is oto.

Antoni Nàtziu Garau

