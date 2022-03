Su Gazetinu, mèrcuris 2 de martzu de su 2022

Sa Sartìllia agabbat, in maju una currera de is parìllias? Pro immoe est un’idea isceti, ma s’ipòtesi de cuncordare in Aristanis una currera de is parìllias intra de su mese de maju e su mese de làmpadas si diat pòdere fàghere prus cuncreta. Diat èssere unu regordu de sa Sartìllia, sena de sa currera a s’isteddu e sena de sa figura de su Cumponidore, chi rapresentat sa manifestatzione de Carrasegare.

Su logu diat pòdere èssere sa bia de is ballos o, si nono, sa bia de Santu Sebestianu, in ue si current is parìllias de Carrasegare. Si pensat de non cuncordare is tribunas, ma isceti s’arena e is parapetos. Est a bìere, però, comente totu at a èssere sa situatzione de sa pandemia. E duncas at a tocare a pigare a cunsideru sa curva de is impestos de Coronavirus.

Un’idea, sa de is parìllias in beranu, chi est nàschida a pustis de sa serrada de sa Sartìllia cuncordada dae su Grèmiu de is maistros de linna. A s’agabbu de sa bestidura in bia de Solferino, eris a merie su Cumponidore Livio Urru at inrugadu s’ispada sua cun cussa de su segundu Peppe Sedda, cabu-currera de Santu Giusepe ocannu passadu. E, in antis de lassare sa ruga de sa Sea de Santa Maria, at dadu sa beneditzione làica cun sa pipia de maju a totu is presentes.

Est istada una Sartìllia sena de currera a s’isteddu e sena de parìllias, ma comente si siat est istada una Sartìllia. Sa cosa chi est andada male est sa tropu gente chi no at respetadu s’òbligu de si pònnere sa mascheredda e de non formare atropèllios de gente, a prus a prus intra de is pitzocheddas e pitzocheddos, chi domìnigu, lunis e martis ant addobiadu a chentinas in pratza de Aldo Moro, in dae in antis de su Tribunale. Pro is giòvanos in programma non ddoe fiat initziativa peruna e, pro cussu, unos chimbighentos si sunt arrangiados a sa sola, addobiende in dae in antis de su Litzeu clàssicu, abbaidados dae is Fortzas de s’òrdine.

Antoni Nàtziu Garau

—–

