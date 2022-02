Su Gazetinu, mèrcuris 2 de freàrgiu de su 2022

Sunt intradas in vigèntzia is règulas noas in contu de su Lassapassare birde, chi istabilessent s’òbligu de sa tzertificatzione pro pòdere intrare a unu muntone de ufìtzios e atividades, faghent mòvere is contraventziones pro is chi tenent 50 annos o prus e no ant ancoras fatu su vatzinu e mudant sa simana de balididade de sa tzertificatzione birde.

Dae eris serbit a tènnere a su mancus su Lassapassare birde de base pro intrare a ufìtzios pùblicos, a is bancas e a sa Posta, ma fintzas a is butegas, francu cussas chi bendent benes de prima netzessidade. Su Lassapassare birde de base si podet otènnere cun sa vatzinatzione, si unu est sanadu dae sa Covid-19 ma fintzas cun su resurtadu negativu de unu tampone fatu 48 oras in antis (si est antigènicu o lestru) o 72 oras in antis (si est molecolare).

Is persones chi ant a intrare sena de Tzertificatzione birde a is servìtzios e a is atividades in ue est de òbligu a ddu tènnere nde podent buscare una contraventzione chi movet dae 400 e podet arribare fintzas a 1.000 èuros. Sa pròpia contraventzione dd’ant a pònnere a chie depiat fàghere is averiguaduras e non ddas at fatas.

Chie at fatu 50 annos ma ancoras no est vatzinadu cun sa prima dose nde podet buscare una contraventzione de 100 èuros. Su disponimentu est fìgiu de cuddu decretu chi apostìvigat s’òbligu de su vatzinu pro is tzitadinos chi ant fatu 50 annos.

Sa dura de sa Tzertificatzione birde afortigada, chi si podet otènnere isceti cun sa vatzinatzione o a pustis de èssere sanados dae sa Covid-19, ismènguat dae 9 a 6 meses

Sa dura de sa Tzertificatzione birde de base, imbetzes, chi si podet otènnere cun unu tampone negativu, mudat a tenore de sa calidade de su tampone fatu: si est molecolare, sa tzertificatzione birde durat 72 oras, si est lestru o antigènicu durat 48 oras.

Su Lassapassare birde super, otentu a pustis de èssere sanados o a pustis de àere fatu sa de duas doses de vatzinu, at a durare 6 meses, sena de pigare a cunsideru sa data chi tenet.

Sa tzertificatzione otenta a pustis de àere fatu sa de tres doses diat pòdere àere una dura sena de làcana, a su mancus fintzas a cando no at a èssere de òbligu a fàghere sa de bator doses de vatzinu.

Antoni Nàtziu Garau