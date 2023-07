Su Gazetinu, mèrcuris 19 de trìulas de su 2023

Impresas giòvanas, ma no in Sardigna – S’Ufìtziu pro is Istùdios de Confartesania Sardigna nd’est seguru: sa Sardigna no est una terra amiga de is impresas giòvanas. Mancari s’ùrtima regione de Itàlia siat su Molise, sa Sardigna est in su penùrtimu postu de sa classìfica de is regiones italianas chi oferint cunditziones bonas pro pònnere cambas a ideas noas de imprenditoria.

Sa Sardigna est a tesu meda dae sa Lombardia, prima in classìfica, chi tenet nùmeros artos meda cun unu puntègiu de 798 puntos, meda prus artu de sa mèdia natzionale de 627 puntos. Sa Sardigna, cun a penas 384 puntos, tenet unu de is ìndighes prus bassos, cun is provìntzias suas in is ùrtimos postos de sa classìfica generale: sa mègius est sa provìntzia de Nùgoro-Ogiastra, chi est in su de 79 postos, cun 476 puntos.

Aristanis est in su de 83 postos, cun 458 puntos, sighida dae Casteddu e Sud Sardigna chi sunt bator postos a pustis, cun 437 puntos, mentras serrat sa provìntzia de Tàtari-Gaddura in su de 104 postos, cun un’ìndighe de 386 puntos.

Intra de is trèighi inditadores impreados pro fàghere custa classìfica, s’Ufìtziu de Confartesania at pigadu a cunsideru su nùmeru de ocupados a suta de 35 annos, sa presèntzia de imprendidores giòvanos, sa collaboratzione intra de iscola e impresas, sa pràtica de s’imparòngiu e is datos de su disterru de is giòvanos cara a s’èsteru o cara a àteras regiones de Itàlia.

A manera generale si podet nàrrere chi su cuadru natzionale chi nde essit a pìgiu a livellu generale no siat bellu meda, est comente si s’Itàlia aeret biagiadu in duos binàrios diferentes e a velotzidade diferente: si noe regiones propassant sa mèdia natzionale, ùndighi sunt a suta, cun is giòvanos chi a un’ala ddos incoragint a fàghere nàschere impresas noas e, a s’àtera ala, sunt lassados in is manos de sa sorte issoro etotu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.