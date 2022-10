Su Gazetinu, mèrcuris 19 de santugaine de su 2022

Aristanis est intra de is tzitades prus bascosas de Itàlia. E su 2022 paret chi siat s’annu prus bascosu dae su 1800 a oe.

Aristanis paris cun Terranoa sunt intra de is tzitades prus bascosas de Itàlia in custas dies de santugaine in ue paret chi siat torradu s’istadiale. Dd’iscòviat sa pàgina IlMeteo.it, chi narat chi custu mese at regaladu 28 grados in Terranoa e Aristanis, 26 in Roma e Boltzanu cun puntas a tretos fintzas prus artas. Ma non bastat. In custa coa de chida is temperaduras diant pòdere lòmpere fintzas a 34 grados, temperaduras de istadiale duncas, mancari siamus in atòngiu prenu. Ma oramai non nos depimus ispantare prus, pro ite in is logos nostros puru semus connoschende oramai dae annos unu clima tropicale.

Castiende is datos regortos intra de su mese de ghennàrgiu e su mese de cabudanni, iscoberimus, in prus, chi su 2022 resurtat de èssere s’annu prus bascosu in Itàlia dae su 1800 a oe.

In Itàlia non s’agatat unu mese de santugaine cun temperaduras aici artas in totu s’istòria reghente. Segundu su chi narat s’Agentzia Giornalìstica Itàlia “in carchi logu ebbia carchi tzitade at connotu valores che a custos, ma totu a su prus pro una pariga de dies: Roma, pro nde nàrrere una, aiat marcadu 28 grados in su 1981 e in su 1987, su 18 e su 23 de cussu mese; in su 2006 si fiat connota una temperadura etzetzionale su 27 de santugaine, cun 27 grados. E immoe cussos valores chi pariant istrambos ddos amus a propassare e de meda puru”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.