Su Gazetinu, mèrcuris 19 de ghennàrgiu de su 2022

S’iscola mèdia betza “Deledda” de Aristanis nde dd’ant a isderrocare – Autorizadu s’isciùsciu de s’iscola mèdia betza “Grazia Deledda” de bia de Santu Lussurzu, in Aristanis. S’Amministratzione ghiada dae su sìndigu Andrea Lutzu pensat de nde isderrocare su fàbbricu, de fàghere isparèssere s’amiantu chi ddoe est e de bonificare su logu gràtzias a unu finantziamentu de 703 mìgias èuros arribadu in is chidas passadas dae s’Assessoradu regionale de s’Ambiente. At a serbire, però, unu progetu a s’aposta.

In su tempus benidore at a tocare a s’Amministratzione comunale a dare inditos e a detzìdere comente totu prenare su vacuu chi at a lassare s’iscola betza “Deledda”. De seguru at a abarrare sa palestra, fraigada a pustis de s’iscola e chi est pro contu suo.

Apenas pagas dies a como is dischentes de sa “Grazia Deledda” sunt intrados pro sa prima borta in s’iscola noa issoro, s’istitutu Frassinetti, fàbbricu chi sa Provìntzia at dadu a pesone a su Comune de Aristanis.

Si nche fiant andados dae bia de Santu Lussurzu in su mese de onniasantu de su 2020, cando una perìtzia aiat decraradu sa no idoneidade istàtica de su fràigu. Dae tando aiant tramudadu pro unas cantas chidas a sa sea de su Litzeu iscientìficu e, a pustis, ddos aiant acasagiados pro totu su 2021 in s’iscola primàrgia de bia de Solferino e in s’iscola segundària de primu gradu de bia de Marconi.

E, cumentzadu s’annu nou de iscola, fiant torrados a su bighinadu de su Coro de Gesùs, su bighinadu de s’Istitutu cumprensivu n. 3. E immoe s’iscola betza est acanta de isparèssere.

Antoni Nàtziu Garau

