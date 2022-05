Su Gazetinu, mèrcuris 18 de maju de su 2022

Oncologia, oportunidades e servìtzios noos in Aristanis – S’assòtziu Komunque Donne diat pòdere abèrrere in su repartu de Oncologia de s’ispidale “Santu Martinu” de Aristanis un’isportellu pro dare informos a is malàidos oncològicos in contu de is diritos chi tenent. S’idea at giai retzidu su pàrrere positivu dae parte de dotore Luigi Curreli, chi faghet sa tarea de diretore de s’Istrutura cumplessa de Oncologia.

Un’àteru isportellu amegat de dd’abèrrere in Casteddu s’assòtziu “Abbracciamoci un sogno”. Ambos duos sunt ligados a unu progetu regionale a cumone e is voluntàrios ant giai sighidu unu caminu de formatzione a s’aposta. Is isportellos ant a èssere a disponimentu de totu is malàidos oncològicos.

De custos progetos si nd’est faeddadu in su cunvegnu chi Komunque Donne at cuncordadu sàbadu passadu in Aristanis in contu de is novas chi pertocant sa diàgnosi e is terapias oncològicas.

In s’addòbiu nd’est essida a pìgiu sa possibilidade chi in su repartu de Oncologia de s’ispidale “Santu Martinu” de Aristanis si potzat fintzas gosare de is tècnicas de s’agupunghidura. Su primàriu Curreli at invitadu a sa collaboratzione a dotora Gianna Meconcelli, mèiga ispetzializada in ortodontzia, in agupunghidura, in agupunghidura tzinesa de su connotu e in agupunghidura a origras, presidente de sa Cambarada de istùdiu de Agupunghidura e Terapias naturales.

“Su de Aristanis diat èssere su primu tzentru in Sardigna cun unu mèigu agupunghidore in Oncologia”, at naradu Maria Delogu, responsàbile de s’assòtziu Komunque Donne.

Una disponibilidade pro s’impreu de s’agupunghidura in s’Oncologia de su “Santu Martinu” dd’at espressada fintzas su diretore sanitàriu de sa Asl de Aristanis, Antonio Maria Pinna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22