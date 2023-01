Su Gazetinu, mèrcuris 18 de ghennàrgiu de su 2023

In Sardigna, cun s’allughidura de is foghilones pro afestare a Sant’Antoni, cumentzat a s’abbiatzare su Carrasegare. In is chidas imbenientes unos cantos apuntamentos ant a alligrare sa provìntzia de Aristanis: sunt totu addòbios chi in su 2021 e in su 2022 non si fiant pòdidos fàghere pro more de is proibimentos ligados a s’isparghidura de sa pandemia de sa Covid-19.

Domìnigu 5 de freàrgiu in Samugheo torrant a cuncordare “A Maimone”. Sa rassigna de is màscheras de su connotu de su Carrasegare sardu lompet ocannu a sa de bintisès editziones. No amus a istentare a connòschere s’elencu cumpletu de is grupos in màschera chi ant a pigare parte a s’isfilada. De seguru no ant a mancare is meres de domo, is Mamutzones de Samugheo.

Aristanis, imbetzes, abetat Sa Sartìllia, in programma domìnigu 19 e martis 21 de freàrgiu, e Sa Sartilliedda, chi s’at a cùrrere lunis 20. Su Cumponidore de su Grèmiu de is massajos at a èssere Danilo Casula, mentras is maistros de linna ant seberadu a Giampaolo Mugheddu. In custas dies imbenientes at a comintzare sa bèndida in lìnia de is billetes pro pòdere bìere sètzidos sa currera a s’isteddu e sa currera de is parìllias.

Una chida in antis de Sa Sartìllia, in prus, in su bighinadu de Sant’Efis s’at a torrare a cùrrere Sa Sartill’’e canna, cun protagonistas is pipios.

In Santu Lussurzu est totu prontu pro Sa Carrela ‘e Nanti. Domìnigu 12 de freàrgiu ant a fàghere is proas ufitziales de sa currera a caddu lussurzesa, chi s’at a pòdere bìere domìnigu 19 e martis 21 de freàrgiu. Is cadderis de sa bidda de Monteferru ant a cùrrere in parìllia a totu fua in bia de Roma, sa carrela ‘e Nanti.

In Marrùbiu, in fines, sunt afateriados pro su cuncordu torra de Su Marrulleri. Giòbia 16 de freàrgiu ddoe at a èssere sa festa de is pipios. Domìnigu 19 ant a fàghere s’isfilada de is carros marrubiesos, mentras su domìnigu in fatu, su 26 de freàrgiu, ddoe at a èssere s’isfilada interprovintziale, s’ùrtimu apuntamentu de Carrasegare in provìntzia de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

