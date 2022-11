Su Gazetinu, mèrcuris 16 de onniasantu de su 2022

S’Esèrtzitu pro firmare su pibitziri – S’emergèntzia pro su pibitziri, chi dae tres annos oramai ponet in pistighìngiu is comunidades de sa Badde mesana de su Tirsu, at portadu una cambarada de sìndigos – intra de issos fintzas su sìndigu de Sèdilo, Salvatore Pes – a domandare s’interventu de s’Esèrtzitu. Giai 75 annos a como, difatis, is militares fiant istados protagonistas de sa gherra contras de su pibitziri chi in cussos annos puru nd’aiat prenu sa chea de Otzana, arribende fintzas a Sèdilo.

Oe est giai tardu pro pensare a fainas de preventzione in is terras, s’atentu duncas est pro is primas dies de su mese de abrile de ocannu chi benit. In beranu, difatis, at a nàschere su pibitzi noeddu e, in cussa simana, cando ancoras si movet pagu, at a tocare de intervènnere pro nche dd’ispèrdere.

A parre de Pes sa Regione no at respetadu is impignos leados duos meses a como. Su sìndigu duncas at fatu un’afracada contras de s’Assessoradu de s’Agricultura, cun s’imputu de no àere aradu is terras cando fiat pretzisu a ddu fàghere.

Como est a bìere ite ant a detzìdere su ministru de sa Defensa Guido Crosetto e su ministru de is Internos Matteo Piantedosi. In beranu s’Esèrtzitu si nde diat pòdere incurare de is averiguaduras in una cussòrgia manna unos 35.000 ètaros. Una faina chi però at a interessare fintzas a àteros protagonistas comente a sa Regione Sardigna, is Provìntzias, Forestas, sa Forestale e is Barratzellos.

Maladia de su cherbu – Creschet in totu sa Sardigna su pistighìngiu pro is impestos de sa maladia emorràgica epizoòtica de su cherbu. In s’ìsula, a prus de s’impestu iscobertu in bacas de Arbus e de Gùspini, ant agatadu un’impestu nou in Pula, custa borta in unu cherbu areste. S’allarme at giai fatu intrare in vigèntzia sa firmada pro unu mese de cale si siat tramuda de bestiàmene.

In s’interis sa Regione at cuncordadu una mesa de dura pro chircare de contare su dannu pro is siendas e pro agatare solutziones pro custu problema nou. Su presidente Christian Solinas at domandadu a s’Europa de intervènnere pro agiudare su setore de su pastoriu sardu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.