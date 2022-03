Su Gazetinu, mèrcuris 16 de martzu de su 2022

Pro sa diàgnosi de s’infetzione de Covid-19 bastat unu tampone lestru – Su presidente de sa Regione Sardigna Christian Solinas at perlongadu fintzas a su 31 de martzu s’ordinàntzia chi narat chi, pro tzertificare s’impestu dae Coronavirus, bastat su test antigènicu.

Fintzas a s’agabbu de su mese, duncas, no at a èssere de òbligu su test molecolare pro cunfirmare si nd’amus buscadu sa Covid-19 o nono.

Pro ddos cunsiderare bàlidos, is tampones lestros ddos depent fàghere persones autorizadas dae sa Regione. Non balent duncas is test fatos a sa sola.

S’ùrtima ordinàntzia Solinas dd’aiat firmada su 3 de freàrgiu.

In Sorradile una martza pro sa paghe in Ucraina – Unu caminu pro sa paghe de agiomai 5 chilòmetros. Pro espressare amigàntzia a su pòpulu ucrainu, ddu cuncordat in Sorradile s’Ufìtziu pro sa Pastorale de su turismu de s’Artzidiòtzesi de Aristanis, a manos de pare cun sa parròchia de Santu Sebestianu.

Sa faina sighit cussa fata domìnigu passadu in Ilartzi e s’at a fàghere domìnigu 20 de martzu, cumentzende dae is tres de merie.

Su caminu at a mòvere dae sa crèsia de Santu Sebestianu, passende peri sa crèsia de Santu Micheli, patronu de s’Ucraina, e at a agabbare in is muristenes de Santa Maria Turrana.

Ddoe at a àere fintzas sa testimonia de don Wadim, prèide e professore in unu seminàriu de s’Ucraina, chi dae tres chidas at abertu is ghennas fintzas a is seminaristas de Kiev e ònnia die acasàgiat famìllias intreas chi dae s’est si nche sunt fuende cara a sa làcana cun sa Polònia.

Domìnigu passadu una chentina de persones aiat caminadu dae is muristenes de Santu Giuanne fintzas a is de Santu Micheli, in su sartu de Ilartzi.

Antoni Nàtziu Garau

—–

