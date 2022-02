Su Gazetinu, mèrcuris 16 de freàrgiu de su 2022

Sartìllia, isceti su corteu. Sàrtiat sa “Sartìllia de canna”. Sa Dinamo regordat su Carrasegare aristanesu.

Sa Prefetura at aprovadu su programma de sa Sartìllia in versione pitichedda. In su 2021 su Carrasegare de Aristanis dd’aiant dèpidu firmare pro more de sa pandemia de Coronavirus, ocannu imbetzes sa punna est a sarvare sa manifestatzione a caddu, a su mancus in parte.

Si pensat de sarvare sa bestidura de is duos cumponidores in is seas de is duos Grèmios (su de is massajos e su de is maistros de linna), s’isfilada de is cadderis in bia de Santa Maria, sa beneditzione de sa tzitade e s’inrugamentu de is ispadas. A sa pròpia manera, lunis 28 de freàrgiu sa Pro Loco pensat de cuncordare sa Sartilliedda.

Pro is logos serrados at a serbire su Tzertificadu birde afortigadu. Sa mascheredda at a èssere de òbligu fintzas in logu abertu, in ue ddoe at gente meda.

Immoe abarrat de aprofundare carchi detàlliu de sa passada de su corteu de is cadderis in bia de Santa Maria e de s’inrugamentu de is ispadas in su deretu de sa Sea.

Non s’at a fàghere, imbetzes, sa Sartìllia de canna, sa currera a s’isteddu cun is caddeddos de canna chi dae annos meda si faghet in su bighinadu de Sant’Efis. Sa cunfirma est arribada dae s’Assòtziu pro s’amparu e sa crèschida de is caddeddos de canna ghiadu dae Giancarlo Mureddu. Comente si siat, ant giai fatu is manifestos chi transint s’apuntamentu a ocannu chi benit.

Oe, in prus, sa Sartìllia at a èssere in campu in Pèsaru cun sa Dinamo Tàtari in is cuartos de finale de Copa Itàlia de pallacanestru. Is gigantes ant a fàghere a trivas cun s’Olìmpia Milanu cun una divisa ispetziale chi regordat su Carrasegare aristanesu, ma fintzas cuddos de Santu Lussurzu, Samugheo, Bosa e Cùglieri.

Sa divisa de giogu de sa Dinamo Tàtari cuncordada pro sa Copa Itàlia dd’at fatu Eye Sport, dae annos meda isponsor tècnicu de s’iscuadra biancu-biaita.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22