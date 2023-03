Su Gazetinu, mèrcuris 15 de martzu de su 2023

Su motocross de sa mègius genia torrat a Arriora. Su tzircùitu “Le dune” at a acasagiare pro sa de tres bortas su Mundiale MXGP. S’apuntamentu, sàbadu 25 de martzu e domìnigu 26, lompet luegos a pustis de sa prima tapa de sa manifestatzione, chi dd’ant curta sa coa de chida passada in Villa La Angostura, in Argentina. De is 19 tapas de su Mundiale de motocross, dias sunt italianas: a prus de Arriora ddoe est su “Gran prèmiu” de su Trentinu, in calendàriu in Pietramurata fache a sa metade de su mese de abrile.

Su terrenu arenosu at a fàghere turmentare a is pilotas de primu livellu comente a is ispagnolos Rubén Fernández e Jorge Prado, ma fintzas a s’olandesu Jeffrey Herlings, a su frantzesu Maxime Renaux e a s’italianu Mattia Guadagnini.

Ma non ddoe at a àere isceti sa MXGP, pro ite ca su “Gran prèmiu” de Sardigna previdet fintzas is trivas de MX2, WMX e EMX250. In sa MX2 si sèberant su belga Jago Geerts, s’italianu Andrea Adamo e su frantzesu Thibault Benistant.

Sa WMX est su campionadu mundiale de motocross de is fèminas. Sa nova bella est chi at a torrare a cùrrere sa chi est istada campione ses bortas, Kiara Fontanesi. Sa pitzoca emiliana – tzitadina onorària de Arriora – s’at a dèpere cunfrontare cun is olandesas Nancy Van de Ven e Lotte Van Drunen.

In fines, ddoe est l’EMX250, s’Europeu de motocross, chi mustrat semper sorpresas mannas.

Su “Gran prèmiu” de Sardigna ddu cuncordat su Motoclub Motor School Arriora, ghiadu dae Fulvio Maiorca. Custa manifestatzione dda patrotzinant s’Assessoradu de su Turismu de sa Regione Sardigna e su Comune de Arriora.

Su Mundiale, imbetzes, ddu contivìgiat Infront Moto Racing. Sa sotziedade chi gestit su mandadu esclusivu de Infront Moto Racing i gp de motocross in Itàlia est Bprom, ghiada dae Ceo Danilo Boccadolce.

Is billetes pro pòdere bìere su “Gran prèmiu” de Sardigna faghet a ddos comporare in sa pàgina web mxgp.com e cun su tzircùitu Boxoffice Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.