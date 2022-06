Su Gazetinu, mèrcuris 15 de làmpadas de su 2022

Su Guvernu in is dies imbenientes at a medire sa possibilidade de decrarare s’istadu de destrossa naturale pro more de s’emergèntzia de su pibitziri in su tzentru Sardigna, ma dae su Fundu de solidariedade natzionale in agricultura – pro immoe – no at a arribare agiudu perunu. Dd’at postu in craru su ministru pro is Polìticas agrìculas e forestales, Stefano Patuanelli, chi at rispostu a una pregunta fata dae sa deputada de Aristanis de Coràgiu Itàlia Lucia Scanu in su question time in sa Càmera.

Su ministru at naradu chi s’impestu de su pibitziri non faghiat parte de is acontèssidos chi permitint de gosare de is interventos de cumpensatzione de su Fundu de solidariedade natzionale, autorizados sena de intima cunforma a sa normativa europea in contu de is agiudos de Istadu in su campu de s’agricultura.

Confagricoltura Sardigna e Coldiretti de Nùgoro-Ogiastra domandant imbetzes a sa Regione unu programma de interventos de arìngiu, s’abertura de una mesa de traballu cun is assòtzios de sa categoria agrìcula, is universidades, is provìntzias e is siendas agrìculas, sa previsione de is finantziamentos de agiudu e s’illebiamentu de sa burocratzia pro is pràticas de pagamentu.

Su presidente de Confagricoltura Sardigna Paolo Mele at sutaliniadu su bisòngiu de arare sa terra, cun fungudesa de non prus de 5 o 6 tzentìmetros, a manera de nde fàghere essire a pìgiu su berme e de ddu fàghere mòrrere comente biet s’àera.

Intra de is domandas fatas dae Confagricoltura ddoe est fintzas sa de sighire cun su monitoràgiu de sa presèntzia e de is transiduras de is iscussuras de pibitziri.

Coldiretti de Nùgoro-Ogiastra at presentadu unu programma de interventos cumpartzidu cun is iscritos suos pro annuddare o illebiare su problema in tretu de un’annu. S’assòtziu domandat de creare una macro-àrea isceti de is territòrios interessados a intro de su primu de cabudanni, cun s’agiudu de is drones. Coldiretti de Nùgoro-Ogiastra narat chi tocat a arare sa terra intra de su 15 de cabudanni e su 30 de martzu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.