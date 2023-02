Su Gazetinu, mèrcuris 15 de freàrgiu de su 2023

Su 2023 est un’annu de importu pro is Mamutzones de Samugheo. A pustis de sa resèssida bella de “A Maimone”, chi at fatu arribare a sa bidda de Mandrolisai prus de 15.000 bisitadores, is màscheras de su connotu samugheesu sunt protagonistas de unu curtzumetràgiu e, chida chi benit, ant a isfilare in Venètzia.

S’apuntamentu in pratza de Santu Marcu est pro lunis 20 e martis 21 de freàrgiu. A Vènetu ddoe at a tramudare una cambarada de unos binti sòtzios de is Mamutzones Antigos de Samugheo. Si podet nàrrere chi est agiomai sa prima borta. In su 2020, difatis, ddoe fiant giai andados a Venètzia pro carrasegare, ma sa manifestatzione non dd’aiant pòdida fàghere pro more de su cumentzu de s’emergèntzia sanitària ligada a s’isparghidura de sa Covid-19.

“Torramus gràtzias mannas a s’Unione Natzionale de is Pro Loco de Itàlia”, at naradu su cabugrupu de is Mamutzones Antigos de Samugheo Gianni Mura. “Pro nois est un’emotzione manna, non bidimus s’ora de ddoe andare. Semus onorados de rapresentare Samugheo e totu sa Sardigna”.

Sa manifestatzione “A Maimone” imbetzes dd’at cuncordada s’assòtziu culturale Mamutzones de Samugheo, chi at pigadu parte fintzas a unu curtzumetràgiu in contu de su carrasegare sardu, intra de realidade e fintzione. Dd’ant fatu is istudiantes de sa 3ªB de s’Istitutu superiore “Frades Costa Azara” de Sòrgono, gràtzias a su progetu “Tzinestesia – Sonos e bisiones de su Nord e de su Tzentru de Sardigna”, pensadu dae s’Universidade de Tàtari, a manos de pare cun su Cunservatòriu de Tàtari, cun sa Sardigna Film Commission e cun sa Sotziedade Umanitària de S’Alighera. A is pitzocheddos ddos ant ghiados sa regista Giulia Camba paris cun professora Mara Sanna. Su curtzumetràgiu, imbetzes, dd’at ghiadu sa chircadora universitària Giulia Simi.

Is istudiantes ant fatu ripresas fintzas a is Sonagiaos e s’Urtzu de Ortueri, a is Arestes e s’Urtzu Pretistu de Sòrgono e ant regortu materiale tzinematogràficu e vìdeu de archìviu in contu de is Iscorrociadores de Meana, de s’Iscusorzu de Teti, de Maimoni e Grastula de Adoni.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.