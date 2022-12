Su Gazetinu, mèrcuris 14 de nadale de su 2022

In una die isceti, custu istadiale passadu su fogu si nche at papadu duas partes de tres de is ètaros brusiados in totu is meses bascosos.

Est su chi nd’est essidu a pìgiu dae is datos cuncordados dae su Corpus Forestale a s’acabbu de sa campànnia contras de su fogu serrada a manera ufitziale su 7 de onniasantu, comente previdiat su calendàriu regionale.

Sa de sàbadu 25 de làmpadas est istada sa die peus de totu su 2022, cussa in ue totu sa màchina contras de su fogu at tentu bisòngiu de òmines e mezos prus chi no in àteras dies.

Duos fogos mannos fiant mòvidos in su pròpiu momentu: su primu in is sartos de Useddus, s’àteru in is sartos de Uras, acanta de s’Istatale 131, e aiant brusiadu in totu 1.124 ètaros. Su fogu de Useddus fiat mòvidu a is 14.39 e ddoe fiant dèpidos intervènnere 7 elicòteros regionales, 2 aparèchios Canadair, 6 autobotes e àteros 40 mezos de terra, cun chentinas de istudadores. Su fogu de Uras, imbetzes, fiat mòvidu a is 14.44 e pro ddu domare fiant serbidos 4 elicòteros regionales, 2 aparèchios Canadair, a prus de 44 mezos de terra.

In provìntzia de Aristanis, dae su 2 de martzu a su 3 de onniasantu, si sunt fatos 292 interventos. Su fogu at brusiadu 1.638 ètaros de padentes, magra mediterrànea, pasturas simpres e pasturas cun matas, cussòrgias de cultivos ispetziales, laores e tretos de àteru matedu.

Segundu is datos agregados bogados dae s’Amparu tzivile regionale, intra de su 1 de ghennàrgiu e su 30 de cabudanni de ocannu is fogos sunt istados in Sardigna 2.393.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.