Su Gazetinu, mèrcuris 14 de làmpadas de su 2023

Parchègios a pagamentu me in is prajas de sa provìntzia de Aristanis – Mancant pagas dies ancoras e me in is prajas de sa provìntzia de Aristanis is tiras biancas s’ant a furriare a biaitas: comente fiat acontèssidu in is annos passados, in su 2023 puru is Comunes oru oru de mare si preparant pro s’istadiale ponende is parchègios a pagamentu, cumentzende dae Crabas, passende peri Santeru e Cùglieri, lompende fintzas a Bosa.

A is càscias de su Comune de Crabas ocannu passadu ddoe sunt intrados prus de 909.000 èuros gràtzias a is presèntzias in is prajas de Santu Giuanni de Sinis, Is Arutas e Mari Ermi, cun una rèndida mesana de ònnia parchègiu de 221,62 èuros multiplicadu pro 3731 parchègios. Ocannu is parchègios ant a èssere a pagamentu dae pusticràs, chenàbura 16 de làmpadas, cun is pròpias tarifas de su 2022: abarrat de assentare carchi cositedda in sa cartellonìstica, a is iscutulladores pro ismenguare sa cantidade de arena chi abarrat apitzigada a asciugamanos e sabatas, a is passaritzos pro is disàbiles.

No s’ischit ancoras, imbetzes, dae cando ant a cumentzare is parchègios a pagamentu in is prajas de Santeru, chi ant a mòvere cun unas binti dies de ritardu cunforma a is programmas de su Comune, chi isperaiat de ddos fàghere cumentzare dae su mese de maju. Is parchègios biaitos ant a èssere presentes in S’Arena Iscoada, Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa e Sa Marigosa.

In Cùglieri ocannu s’isperimentatzione s’ismànniat: difatis, mentras ocannu passadu is parchègios a pagamentu fiant in S’Architu ebbia, in su 2023 ddos ant a pònnere fintzas in Santa Caderina, cun cumentzu de su servìtziu intra de su 20 e su 25 de làmpadas. In Is Arenas e in Turre de su Putzu, forsis, s’at a pòdere sighire a parchegiare gratis, mentras is tarifas de is àteras duas prajas ant a crèschere unu pagheddu cunforma a ocannu passadu.

In Bosa Marina is parchègios a pagamentu ant a cumentzare oe, 15 de làmpadas, e ant a funtzionare fintzas a su 15 de cabudanni. Su parchègiu in sa tzitade oru oru de su Temo at a costare 1 èuro ònnia ora intra de is oto de mangianu e is oto de merie. Si prevident abbonamentos mensiles chi ant a costare 100 èuros, su pròpiu prètziu de su 2022.

Antoni Nàtziu Garau

