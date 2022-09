Su Gazetinu, mèrcuris 14 de cabudanni de su 2022

Aristanis torrat a cùrrere cun sa Mesu Maratona de su Giuigadu – S’Ortu de Lionora. Sa manifestatzione isportiva, lòmpida ocannu a sa de oto editziones, s’at a fàghere domìnigu chi benit, 18 de cabudanni. A prus de su caminu de 21 chilòmetros, chi faghet parte de su calendàriu Fidal e Fispes, ddoe at a èssere fintzas una currera-caminada de 5 chilòmetros sena de triva. S’at a cumentzare a is 9 oras de mangianu dae sa Bia de Santa Maria.

S’apuntamentu, abetadu meda e chi si torrat a fàghere a pustis de un’annu de firmada pro more de sa pandemia de sa Covid-19, ddu cuncordat s’Assòtziu Mesu Maratona de su Giuigadu de Aristanis, cun s’organizatzione tècnica contivigiada dae sa Dinàmica Sardigna e cun s’agiudu de su Marathon Club de Aristanis.

S’addòbiu isportivu gosat fintzas de su patrotzìniu de is Assessorados de s’Isport e de su Turismu de su Comune de Aristanis, de sa Provìntzia de Aristanis e de su Coni Sardigna. In prus, sa Mesu Maratona de su Giuigadu faghet parte de is apuntamentos de su Cabudanni Aristanesu e de is fainas de s’Assessoradu de s’Ambiente de su Comune de Aristanis pro sa Chida europea de sa mobilidade.

Is iscritziones pro sa caminada-currera de 21 chilòmetros acabbant oe. Pro cudda sena de triva, imbetzes, faghet a si ddoe allistare fintzas a domìnigu a is 8.30.

Cras ant a abèrrere un’ufitzieddu pro is iscritziones pro sa caminada curtza in su Palàtziu de is Arcais. Sa parada de is informos at a abèrrere giòbia e chenàbura dae is bator de merie a is oto, sàbadu dae is 9 de mangianu a sa una e dae is bator de merie a is oto, domìnigu dae is 7.30 de mangianu.

In is dies de sàbadu e de domìnigu, semper in su Palàtziu de is Arcais, si nde ant a pòdere pigare is mallieddas personalizadas Eye Sport e is nùmeros pro sa gara.

Intra de is protagonistas de sa Mesu Maratona de su Giuigadu ddoe sunt de seguru Omar Gessa de s’Atlètica Pula, Claudio Desideri de s’Olibanum Overrunners e is aristanesos Filippo Casu e Massimiliano Serra, chi current pro su chi pertocat a onniunu pro Isolarun e Runners Aristanis. Pro su chi pertocat a is fèminas, imbetzes, est cunfirmada sa presèntzia de sa campiona sarda Raimonda Nieddu de sa Cambarada isportiva Lammari.

Antoni Nàtziu Garau

