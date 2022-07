Su Gazetinu, mèrcuris 13 de trìulas de su 2022

A pustis de s’aprovu arribadu dae su Ministeru de sa Salude pro sa de bator doses de vatzinu contras de sa Covid-19 pro is chi tenent sessanta annos o prus e pro is persones dìligas pro more de àteras maladias chi ant cumpridu dòighi annos, sa Diretzione generale de sa Asl de Aristanis, de acòrdiu cun su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, at fatu a ischire chi, si ddoe est su personale a disponimentu, is dies de abertura de s’ambulatòriu pro sa vatzinatzione de bia de Carducci ant a crèschere. Fintzas a immoe s’ambulatòriu aberit su martis e sa giòbia, dae is noe de mangianu a sa una e dae is tres de merie a is ses.

In custa simana s’Azienda sanitària locale at invitadu a is utentes a non domandare totu paris sa de bator doses de su vatzinu, pro evitare de dèpere abetare meda e de ingendrare atropèllios de gente. Custu pro ite is chi depent fàghere su vatzinu sunt medas: bastet a pensare chi prus de una parte de tres de is abitantes de sa provìntzia de Aristanis tenet prus de 60 annos.

In s’interis, Comune e Asl amegant de pensare a comente e a in ue si diat pòdere torrare a abèrrere unu tzentru pro su faghimentu de is vatzinos. Su sìndigu Massimiliano Sanna e su diretore generale de sa Asl Angelo Serusi ant a fàghere un’addòbiu a posta in is dies imbenientes.

Sa Asl diat bòlere torrare a impreare su palatzieddu de s’isport de Sa Rodia, chi fiat su tzentru pro is vatzinos fintzas a unu mese e mesu a immoe. Ma in su palatzieddu, dae su 21 de austu a su 4 de cabudanni, ddoe at a èssere sa preparatzione de istadiale de sa Dinamo Tàtari e unu torneu de basket de importu.

Ma calicunu est faeddende fintzas de sa possibilidade chi is vatzinos si potzant fàghere fintzas in potecaria. E luegos est lòmpida sa disponibilidade dae parte de su presidente de Federfarma Sardigna, Pierluigi Annis.

In is dies imbenientes su dirigidore de sa Federatzione natzionale de is titulares de potecaria italianos at a faeddare cun s’assessore regionale de sa Sanidade Mario Nieddu, pro programmare sa campànnia de vatzinatzione contras de s’influèntzia de istajone chi at a mòvere in atòngiu. In cussu addòbiu de seguru s’at a faeddare fintzas de su vatzinu contras de sa Covid-19. E duncas at a èssere sa Regione chi at a pigare su determinu de interessare in is fainas de vatzinatzione fintzas is potecarias o nono.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.