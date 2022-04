Su Gazetinu, mèrcuris 13 de abrile de su 2022

Arribant is contraventziones de 100 èuros pro is chi tenent 50 annos e chi dae su 1 de freàrgiu no ant otentu sa Tzertificatzione birde afortiada. Is avisos ddos mandat s’Agentzia de is Intradas – Coberantza.

Sa contraventzione dda retzint is tzitadinos chi no ant cumentzadu ancoras o chi no ant agabbadu sa filera de vatzinos contras de sa Covid-19. Non sunt obligados a fàghere su vatzinu isceti is chi tenent prus de 50 annos e chi non ddu podent fàghere pro chistiones de salude, est a nàrrere chi tenent calicuna maladia chi su vatzinu ddis podet nòghere. Is esentes chi ant giai retzidu o chi ant a retzire sa contraventzione in is dies imbenientes depent comunicare a sa Asl de Aristanis, a intro de 10 dies dae cando retzint s’avisu, s’atestatzione de no àere s’òbligu de vatzinatzione. Ant a pòdere mandare una e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Sa persone chi est esente at a dèpere comunicare is datos anagràficos suos e depet alliongiare una còpia iscansionada a fache/a palas de su còdighe fiscale, o mègius, de sa tèssera sanitària; s’iscansione de sa comunicatzione retzida dae s’Agentzia de is Intradas – Coberantza (o a su mancus su nùmeru identificadore); una còpia de is tzertificados mèigos chi cumproant s’esentzione dae su vatzinu e su pro ite. Semper a intro de deghe dies dae cando retzint sa comunicatzione, custas persones depent informare s’Agentzia de is Intradas de àere presentadu sa comunicatzione a sa Asl.

Comente sa Asl iscumproat chi sa documentatzione mandada est giusta, at a trasmìtere a manera telemàtica s’atestatzione chi cussa persone non tenet s’òbligu de fàghere su vatzinu.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22