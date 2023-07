Su Gazetinu, mèrcuris 12 de trìulas de su 2023

Amparamus a is amigos nostros a bator pees – Cun s’arribu de s’istadiale torrat a essire a pìgiu fintzas una de is liagas chi a dolu mannu interessant sa Sardigna: s’abbandonu de canes e gatos. E, si sunt medas is voluntàrios chi s’afatèriant pro ddos sarvare, ddoe at ancoras gente meda de coro malu.

Unu de is ùrtimos sarvamentos de s’assòtziu animalista Anta de Terraba est de chida passada. Lassadas in un’iscàtula buddida sena de mancu un’istìddiu de abba e cun una bambuledda de tzàpulu pro cumpangia, a tres catzeddeddas de duos meses nde ddas ant pigadas a sa mama e ddas ant abbandonadas in su sartu.

Si nd’at sarvadu duas isceti, chi immoe calicunu de bonucoro ddas at a adotare: a una dd’ant agatada mesu morta pro more de su sole tropu forte, sa de duas dd’at agatada unu massaju in su cungiadu suo e dd’at sarvada, sa de tres est morta a suta de is rodas de una vetura.

In Aristanis sa chistione est sa pròpia: in Turre Manna, difatis, lunis passadu, ddoe ant agatadu un’iscàtula cun tres pisiteddos apenas nàschidos. Ma no est istadu s’ùnicu acontèssidu, difatis dae su cumentzu de s’istadiale sa setzione aristanesa de s’Antas nd’at giai sucurtu unos deghe e, de custos, duos ddos ant agatados imboligados in duas mallieddas prenas de sàmbene.

Ma, si su coro malu de pagos fatu fatu si faghet intèndere me in is crònacas, est beru puru chi gente meda ònnia die faghet fainas bellas de bonucoro.

Un’esempru est sa faina de is agentes de su Tzentru de addestramentu de sa Politzia de Istadu CAIP de Abbasanta, chi ant agatadu un’istoritu in sa pratza de su Tzentru e dd’ant dadu assistèntzia. Su pugione fiat fertu a unu pee e a un’ala e, duncas, ant tzerriadu a su Corpus forestale de Ilartzi, chi nd’at pigadu s’istoritu e nche dd’at portadu a unu tzentru mèigu veterinàriu cunventzionadu.

Ma regordamus fintzas is notes passadas in biancu dae is biòlogos marinos, chi in custas dies amegant de castiare is prajas de totu sa Sardigna in ue ddoe criant is oos is tostòines de mare. Comente naschent is tostoineddos, is voluntàrios ddos agiudant a lòmpere a s’abba, mustrende in custu acontèssidu puru s’atentu de s’òmine pro is animales.

Antoni Nàtziu Garau

