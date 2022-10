Su Gazetinu, mèrcuris 12 de santugaine de su 2022

Intzidentes cun mortos – Intra de is 40 provìntzias italianas (de 107 chi sunt) in ue su nùmeru de is mortos in is bias est crèschidu in is ùrtimos annos ddoe est fintzas cussa de Aristanis. Sa crèschida est de su 140%, cunsiderados is 12 mortos in su 2021 e is 5 de su 2019, annu seberadu comente a riferimentu pro s’obietivu 2030.

Dd’iscòviant is analizos fatos dae s’Aci e dae s’Istat.

In su 2021 in is bias de Sardigna ddoe sunt mortos 91 cristianos, cunforma a is 95 mortos de su 2020. Su tassu de mortalidade est de 5,7% acontèssidos ònnia 100 mìgia abitantes, cun un’ismèngua pertzentuale de su 4,2%.

Is intzidentes sunt istados in totu 3.198, cun unu tassu de su 201,8 ònnia 100 mìgia abitantes.

Castiende imbetzes a is datos de su 2019, in Sardigna amus tentu una crèschida de su nùmeru de is mortos pro more de intzidentes istradales de su 20%: est intra de is regiones in ue sa crèschida est prus manna. E in custu resurtadu malu si faghent intèndere prus che totu is datos de is provìntzias de Aristanis, de Tàtari e de su Sud Sardigna.

Teatru Garau – A duos meses dae s’agiudicatzione provisòria a sa Pro Loco, est arribada immoe cussa definitiva. S’assòtziu turìsticu ghiadu dae su presidente Gianni Ledda at a gestire gratis su Teatru Garau de Aristanis pro duos annos, comente previdet su bandu. Comente a cuntzessionàriu, sa Pro Loco si nde at a incurare de is ispesas de funtzionamentu de s’istrutura in ue, abetende a torrare a abèrrere sa galleria, ddoe sunt 278 postos in platea. Difatis, is traballos in su passaritzu chi permitit de intrare a sa galleria ddos depent fàghere ancoras. Cando ddos ant a agabbare, su Teatru Garau at a pòdere acasagiare in totu 398 persones sètzidas.

Antoni Nàtziu Garau

