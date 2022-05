Su Gazetinu, mèrcuris 11 de maju de su 2022

Una paristòria in teatru pro illebiare is cunsighèntzias de su fogu mannu – Su contu de una paristòria in teatru pro regordare cussas oras e cussas dies de pistighìngiu, cando unu fogu mannu aiat portadu morte e devastu in is montes de Monteferru e de Pianalza. Giòbia in su teatru Grazia Deledda de Paulle ddoe at a èssere sa prima presentada de s’ispetàculu “Su padente de paperi”, unu produsimentu fatu a manos de pare dae Teatro Instabile e Teatrop. Sa paristòria naschet dae is acontèssidos de su mese de trìulas de ocannu passadu, dae is fogos mannos chi amus connotu in Sardigna. Contat de s’addòbiu in cussos padentes intra de unu pastore e una turista giòvana. Is preguntas curiosas de cussa pitzoca no istentant a fàghere su miràculu: su pastore si fùrriat a duendu, cuddu de is padentes Wolik; si nde ischidat in su padente e torrant is animales.

S’ispetàculu dd’at iscritu e ddu ghiat Aldo Sicurella. Is matas e is animales, imbetzes, sunt de Pietro Bonaccurso de su Teatrop de Lamètzia Termas. Is mùsicas originales ddas at iscritas maistra Cristina Greco. Su pastore-duendu dd’intèrpretat Noà Giobbe, mentras sa turista giòvana at a èssere Marianna Pinna.

Su traballu teatrale est dedicadu a is pipios dae 2 a 5 annos e previdet sa presèntzia de su pùblicu in su pròpiu livellu de is fainas de s’iscena.

Cras, a is ses e mesu de merie, su primu ispetàculu in su teatru Grazia Deledda de Paulle, chi s’at a pòdere torrare a bìere chenàbura 13 e sàbadu 14 de maju, a sa pròpia ora.

A pustis s’ispetàculu at a cumentzare a girare in is iscolas de sa pipiesa. Dd’ant a pòdere bìere is pipios de is iscolas de Santu Lussurzu, Aristanis, Ilartzi, Arriora, Samugheo, Fordongianus, Arcidanu, Nughedu Santa ‘Itòria e Crabas.

Antoni Nàtziu Garau

