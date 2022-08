Su Gazetinu, mèrcuris 10 de austu de su 2022

Làudes a is turres – In custu istadiale puru s’Ufìtziu pro sa pastorale de su turismu de s’Artzidiòtzesi de Aristanis proponet sa faina “Làudes a is turres”. Est unu programma de caminadas chi movet dae s’entzìclica de Paba Frantziscu “Laudato si’”, chi at chertu avalorare is bellesas de sa natura, pro nde favorèssere s’amparu comente a espressada de su criadu. Sa faina naschet dae un’idea de su prèide de Santeru, Ignazio Serra, chi est fintzas responsàbile de s’Ufìtziu pro sa pastorale de su turismu de s’Artzidiòtzesi de Aristanis. In is annos passados ant pensadu a unos cantos caminos, chi teniant che a logu de riferimentu is turres de is costeras sardas. Is caminadores faghent carchi pregadoria, ma chie bolet pigare parte a custas caminadas nde podet gosare fintzas sena de pregare, castiende is logos bellos in ue sa cambarada caminat.

Lunis a mangianu ant fatu sa de ses caminadas, in ue ddoe ant pigadu parte bintighimbe pellegrinos, de unas deghe biddas de sa provìntzia de Aristanis e de sa Ligùria. Ant mòvidu dae sa pineta de Is Arenas de Santeru e ant caminadu pro 8 chilòmetros.

Sa cambarada est lòmpida a sa Mata de mesu in ue ant fatu sa pregadoria de su pellegrinu, ponende-si a inghìriu a inghìriu de una mata manna de opinu de mare chi rapresentaiat is àteros 999.000 opinos prantados in s’agabbu de is annos Sessanta pro firmare s’isparghidura de is ibbas de arena. A pustis si sunt firmados in sa praja de Is Arenas. Inoghe aiant agatadu s’istàtua de Nostra Sennora chi dd’aiant naradu “De Ispagna”, pro ite ca arribaiat dae sa penìsula ibèrica.

Is pellegrinos sunt arribados a su monumentu dedicadu a Nostra Sennora, fraigadu in s’intrada de su canale de Is Benas in ocasione de su de 180 anniversàrios de s’arribu de s’istàtua. Dae in cue sa cambarada s’est transida a sa biddighedda de is piscadores, pro fàghere provista de pische de iscata apenas piscadu in s’istàniu de Is Benas.

A pustis sa torrada.

Apuntamentu, immoe, a martis 16 de austu pro sa de sete caminadas, in s’istàniu assutu de sa salina de Sa ‘e Porcus. Si proet, sa caminada s’at a fàghere in is ibbas de arena de Narabuia.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.