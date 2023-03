Su Gazetinu, mèrcuris 1 de martzu de su 2022

In Mont’’e Prama ddoe ant a fàghere àteros iscavos archeològicos. Ocannu is fainas ant a èssere duas, una contivigiada dae sa Subrintendèntzia archeològica, Artes bellas e Paesàgiu de Casteddu, Aristanis e Sud Sardigna, s’àtera promòvida dae sa Fundatzione ghiada dae su presidente Anthony Muroni.

E no ant a istentare a cumentzare is acontzos in Crabas, Casteddu e Tàtari. In su tzentru ispetzializadu de Li Punti, acanta de Tàtari, s’at a fàghere s’inventàriu e a pustis s’acontzu de prus de 2700 incueddos de pedra agatados in sa necròpoli de Mont’’e Prama. In su tzentru de Calamosca, in Casteddu, ddoe ant a acontzare imbetzes is modellos de nuraghe, mentras in Crabas ddoe ant a incarrerare unu progetu de acontzu didàticu de is istàtuas agatadas in sa campànnia de iscavu fata intra de su 2014 e su 2016.

Su laboratòriu didàticu dd’ant a acasagiare in su museu tzìvicu “Giovanni Marongiu” in ue immoe ddoe est sa mustra de is Gigantes, chi – abetende s’abertura de sa s’ala museale noa – ddos ant a transire pro su tempus chi serbit a sa sala de su Paesàgiu, sa chi aiant inauguradu in su mese de trìulas de su 2021.

Custas sunt is novas prus de importu de s’acòrdiu firmadu eris dae sa segretària de su Ministeru de sa Cultura pro sa Sardigna Patricia Olivo, dae sa subrintendente pro s’Archeologia, Artes bellas e Paesàgiu de Casteddu, Aristanis e Sud Sardigna Monica Stochino, dae su subrintendente Abap de Tàtari e Nùgoro Bruno Billeci e dae su presidente de sa Fundatzione Mont’’e Prama Antony Muroni.

“Sa Fundatzione”, at decraradu Muroni, “at a pòdere èssere protagonista, cun una diretzione iscientìfica sua, de àteras fainas de iscavu in Mont’’e Prama”.

“Pro su chi pertocat is iscavos chi at a fàghere sa Sovrintendèntzia”, at naradu Stochino, “amus giai agatadu s’impresa chi ddos at a fàghere. Is chircas noas prevident unu sistema de gestione de su logu archeològicu prus atzivu”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.